（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台南知名小吃「度小月擔仔麵」，位於中正路16號的原始店昨(17)日晚突然宣布暫停營業，外傳是經營權之爭，店家強調，會於明年1月下旬，擇期重新開業。

綜合聯合與自由報導，度小月原始店本舖以內部整修為由，公告從12月17日起暫停營業。業者表示，「因進行家族內部協調溝通事宜而暫停營業」，但2019年1月下旬將擇期重新開業。

該店昨突然貼出暫停營業公告，寫著「因本舖家族經營權沒有正式的交接程序，以及房東長年未簽訂租賃合約，並且每月坐領五萬元租金，在迫於無奈的情況之下，原始店本舖暫時無法對外營業，敬請見諒」。

上述公告讓外界好奇度小月原始店停業，是否涉及經營權之爭。

另一方面，第四代家族則在深夜發出新聞稿強調，目前除原始店本舖外，全台其他分店不受影響均正常營業。

業者指出，持有台南度小月擔仔麵票券之消費者，可就近改往中正旗艦店（地址：台南市中正路101號）使用，權益完全不受影響。

網友聽聞這項消息紛紛表示，無論是何原因，都希望能趕快復業。

報導指出，台南度小月擔仔麵創始人為洪芋頭，第四代洪秀宏於2007年與5名兄姊合資成立「一森企業」，協力經營。

洪秀宏先生為求家族同心，於2007年與五位兄姊合資成立「一森企業股份有限公司」，協力合作，全台含台北共有6家店。

目前第四代老么洪秀宏，負責台南原始店本舖經營權及一森企業。大姊洪貴蘭負責台南旗艦店、三姊洪桂莉夫婿，負責經營台北忠孝店；大哥洪秀源負責生產肉燥供應海內外各店需求。

台南度小月疑經營權之爭驚傳停業 原始店：1月下旬重新開業