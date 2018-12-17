習近平不甘淪為江家魁儡？　中國流亡富商郭文貴大爆料

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國流亡富商郭文貴近日爆料，習近平上台為江澤民家族想延續「垂簾聽政」，但習近平卻開始不受控，開始爭奪統治大權。

自由報導，中國流亡富商郭文貴上週宣稱，華為、阿里巴巴等10家重要中國企業都受控於江澤民家族，引起熱議。郭文貴近日更加碼爆料當前中共權力核心的鬥爭秘辛，聲稱原本江澤民家族想延續「垂簾聽政」，2012年的十八大才讓習近平上台，結果，習近平越來越不想當江澤民家族的傀儡，和江家勢力的鬥爭也逐漸浮上檯面。

郭文貴指出，當初王岐山是「陪襯著」習近平上台的角色，王既是「監軍」也幫助打仗，到後來，習、王2人的「權力癮」卻越來越大，開始「假戲真做」，不想聽江澤民、朱鎔基、曾慶紅等家族勢力的指揮，雖然習、王兩人之間也有矛盾，習還是在十九大修憲刪除國家正、副主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，使中國政治格局產生「本質性的變化」，郭文貴稱，習近平此舉既是為了控制住王岐山，也是在演戲給黨內看，以平衡黨內的江家勢力。

郭文貴說明，近年來習近平在港、澳、台人民眼中「不得人心」，再加上今年的中美貿易戰，使中國經濟急速下滑，中國的所有不穩定，全被外界怪到習近平一個人頭上，這讓習近平跟江、朱、曾、王等家族間的關係，產生「前所未有的矛盾化」，而近期江澤民和江澤民之子江綿恆的身體狀況都快不行了，一向不甘心當傀儡的習近平，可能想在中國的政治平衡被打破的同時，藉機成為真正的中國老大。



郭文貴指出，近期江澤民已經奄奄一息，中國的政治平衡即將被打破。（影/youtube）