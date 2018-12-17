非洲豬瘟十萬火急！陸委會：中國政府「失能」導致

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為防堵非洲豬瘟疫情，我國海關近日已多次攔獲民眾攜帶中國豬肉或相關產品意圖闖關的案例。對此，陸委會主委陳明通表示，中國政府「失能」。

自由報導，陸委會主委陳明通今到立法院內政委員會報告、備詢時，民進黨立委張宏陸問及，中國是否可能故意讓疫情蔓延來台？陳明通說，他認為應是中國政府「失能」所致，並非「故意」，若是故意，「不應該也不道德」。

陳明通今日率領陸委會高階主管赴立法院內政委員會報告明年度預算，根據陸委會發表的明年度書面預算報告內容提及，中國今年8月爆發非洲豬瘟疫情，我方已透過協議窗口，洽請中國提供疫情最新情形，及農產品邊境管制措施，但未獲對方回復。

陳明通表示，此事凸顯中國方的治理失能，非洲豬瘟疫情今年爆發後，中國可能以為能控制，如今卻已「連環爆」擴散至中國22個省、市，如對岸能有效掌控，疫情擴散不會如此之快。而我方請中國通報，「坦白說，我不希望看到他們政治考量」，畢竟兩岸交流頻繁，此事攸關人民健康。

張宏陸表示，我方當然不希望中國有故意之舉，陳明通表示，他尊重張宏陸的看法，但如有故意之舉，「不應該也不道德」，我方不能沒有作為，必須強化第一線檢疫工作。

農委會宣布，從18日零時起，自3年內發生「非洲豬瘟」國家地區，攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次罰鍰將由5萬提高至20萬元，第二次之後再違規者即開罰100萬元。提醒民眾切勿違規。

除此之外，為全力防堵非洲豬瘟入侵台灣，行政院長賴清德今也指示農委會針對豬瘟成立中央災害應變中心，並將親自主持18日舉行的第一次會議，後續也將安排相關的訪視行程。