新北樂學英語成果分享　英語闖關展演慶聖誕

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市政府教育局舉辦「樂學英語Show Party」成果發表會，來自20所國中的師生一同用英文闖關，並設計動態表演，現場好不熱鬧。

新北市政府教育局於今（17）日在市府3樓多功能集會堂，辦理「樂學英語Show Party」成果展演活動，邀請20所國中師生一同用英文闖關， 副局長蔣偉民也與學生一起和外師面對面全英語互動。



英文闖關遊戲，師生玩得不亦樂乎（圖/主辦單位）



闖關遊戲精彩刺激（圖/主辦單位）

蔣偉民表示，今天邀請20所國中師生， 其中更有10所偏遠學校一同參與。藉著與外籍英語教師互動， 提高學習英語興趣，強化語言表達能力。 非常感謝美國慧智文教基金會為新北市募集近6, 000本適合中學階段的英語圖書， 贈予5所英語輔學計畫中心學校及24所參與學校。

美國慧智文教基金會長期協助教育局辦理「Easy Leap海外青年志工英語輔學實驗計畫」協助英語學習弱勢學生， 並辦理海外募書、跨海傳愛等活動，蔣偉民現場也頒贈感謝狀予基金會賴美智執行長， 及28位參與Easy Leap青年志工「美國總統志工服務獎」， 勉勵他們繼續實踐志願服務工作。



頒發志工獎（圖/主辦單位）

現場動態展演， 邀請10隊榮獲英語歌曲及英語話劇競賽特優之團隊演出； 靜態展示由本市31所英語重點發展學校及外師共襄盛舉， 除導覽各校英語教學特色，也讓外師與學生互動， 展現本市國中多元豐富的英語教學成果。

今年的闖關教學活動，配合12月聖誕主題，有聖誕拼字大賽、 Hanukkah 猶太光明節、聖誕歌曲舞蹈挑戰、認識冬季星體等等， 將市府三樓打造成「浸潤式」英語學習情境，讓學生跳脫課本的學習 ，將外國語言生活化，更讓與會者印象深刻。

動態展演舞臺特別穿插三場外師Ted Talk， 分別為桃子腳國中小外師Paula帶領大家了解講聖誕節的由來以 及各國慶祝的不同；福和國中外師Robert進行「聖誕老人說」 ，老師化身為精靈，引領學生按照指示活動；福營國中Sara 老師帶動大家Jingle Bell Rock 歡樂耶誕唱跳同歡！

教育局表示，本市重視英語教學及國際教育，105年度起推動「 卓越人才 LEADING未來」三年計畫，改善教學軟硬體， 並積極引進外籍英語老師加入教學現場， 已設置80間國中英語情境教室，高、 國中及國小共聘任85位外師，涵蓋全市九大分區。

此外， 為弭平城鄉教育資源，透過「城鄉共學外師遠距教學計畫」 締結伙伴學校，應用網路遠距視訊教學、 開放外師教學場域結合英語輔導團擔任教學演示、主題分享， 並透過寒暑假育樂營進行跨校交流，提供學生多樣化的學習情境， 提升英語學習成效。