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「金屬人」油畫頓悟人生　台北剝皮寮深遠登場

主辦單位表示，開幕至今每天都吸引數百名遊客入內參觀，沒想到這麼受到歡迎，而且很多人經過專人導覽解說後，都成了鐵粉。

By 藝文組,台灣英文新聞－編輯
2018/12/17 19:39
「金屬人」之一無棠的作品「磊銀」，以銀粉入畫，山岳起於無形，寓意深遠（圖/主辦單位）

「金屬人」之一無棠的作品「磊銀」，以銀粉入畫，山岳起於無形，寓意深遠（圖/主辦單位）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）藝術創作團體「金屬人」舉辦「淺相華升」油畫展，開幕至今吸引人潮前往朝聖，展覽自即日起於台北萬華剝皮寮至30日止。

台北市碩果僅存的清代街道之一，同時也是電影「艋舺」的取景地「台北萬華剝皮寮」，於月初進駐一場結合古今的展覽，展區分為「人生頓悟區」、「療癒區」、「世界風景區」、「網美區」，「美食區」等。


此次畫展賣點之一位於展場二樓「美食區」，逼真的畫作讓遊客大喊「看了肚子好餓」（圖/主辦單位）

參展藝術團體「一團金屬人」由6位藝術家組成，各有各的風格，他們分別為鈦、金黑、鉻、鉍、鎂、錳。鈦就是無棠，是專業畫家，選擇鈦這個金屬做為自己的屬性特徵，正象徵他的畫作具有無可取代的意味。

至於金黑，是二十多歲的年輕女畫家及老師，作品詼諧又寫實；鉻，目是資訊公司的高階主管，鉍曾是銀行主管，鎂則是前主播，錳現在是家庭主婦兼運動員。

無棠表示，他們就像一團金屬，每個人都有各自的特別屬性及功能，可以單獨運用及發揮。但是也可以像合金一樣，凝聚在一起，組成後，就具有更多面向的強大原素。

主辦單位表示，開幕至今每天都吸引數百名遊客入內參觀，沒想到這麼受到歡迎，而且很多人經過專人導覽解說後，都成了鐵粉。

無棠說明，這次畫展超乎預期的成功，也奠定金屬人明年中要舉辦第二場聯展的信心，並歡迎大家利用剩下的十幾天來看畫！給他們鼓勵！

「淺相華升、一團金屬人油畫展」自即日起在台北剝皮寮演藝廳舉行，除週一休館外，每日開放時間為上午11點至晚上6點，有興趣的民眾可免費入場參觀。
金屬
油畫
藝術

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