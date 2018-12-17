上週外資在集中市場賣超198.63億元

（台灣英文新聞）根據台灣證券交易所統計，上週（12月10日至12月14日）外資在集中市場總買進金額為1,382.84億元，總賣出金額為1,581.47億元，賣超為198.63億元。

另統計自2018年年初至12月14日止，外資總買進金額為8兆740.48億元，總賣出金額為8兆4,152.31億元，累計賣超為3,411.83億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆6,972.78億元新台幣，占全體上市股票市值的39.86%，較12月7日的11兆6,715.91億元新台幣，增加256.87億元。