上週外資在集中市場賣超198.63億元

（台灣英文新聞）根據台灣證券交易所統計，上週（12月10日至12月14日）外資在集中市場總買進金額為1,382.84億元，總賣出金額為1,581.47億元，賣超為198.63億元。
另統計自2018年年初至12月14日止，外資總買進金額為8兆740.48億元，總賣出金額為8兆4,152.31億元，累計賣超為3,411.83億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆6,972.78億元新台幣，占全體上市股票市值的39.86%，較12月7日的11兆6,715.91億元新台幣，增加256.87億元。
就個股比較部分：
上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：
第一名：欣興：買進63,829千股，賣出47,297千股，買超16,532千股。
第二名：台灣高鐵：買進24,336千股，賣出8,105千股，買超16,231千股。
第三名：光寶科：買進27,315千股，賣出16,409千股，買超10,906千股。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：
第一名：新光金：買進51,826千股，賣出154,991千股，賣超103,165千股。
第二名：聯電：買進99,203千股，賣出156,840千股，賣超57,637千股。
第三名：國泰金：買進33,570千股，賣出61,306千股，賣超27,736千股。