櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年12月14日累積開戶數為15,891,305戶，較12月7日累積開戶數15,869,088戶，增加22,217戶，增幅約0.14%。另本年12月14日現股當日沖銷累積開戶數為1,683,979戶，較12月7日現股當日沖銷累積開戶數1,678,949戶，增加5,030戶，增幅約0.29%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年12月14日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,069戶較12月7日開戶數174,762戶，增加307戶，增幅約0.17%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至12月14日止日均值為333.63億元，總成交金額為78,736.32億元，其中盤後定價交易金額為249.30億元。另本年度截至12月14日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.82%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.87%。

(二)本年度興櫃股票截至12月14日均值為9.92億元，總成交金額為2,341.43億元。

四、本年度上櫃股票截至12月14日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計587家，較上週(截至12月7日止)得為信用交易家數585家，增加2家。

(二)融資餘額為435.07億元，較上週(截至12月7日止)融資餘額429.80元，增加5.27億元，增幅約1.23%。

(三)融券餘額為149,835張，較上週(截至12月7日止)融券餘額147,114張，增加2,721張，增幅約1.85%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.35%，較上週(截至12月7日止)之比例14.41%，減少0.06%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.58%，較上週(截至12月7日止)之比例0.58%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至12月14日止，累計營業天數238日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆5,874.73億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計101家539期，發行餘額為1兆8,183.33億元，本週無異動。

(三)轉換公司債已上櫃計153家187期，發行餘額為1,272.36億元，較上週增加33.02億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少30.22億元)

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家345期，發行餘額為9,012.31億元，較上週增加76億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計589期約1,585.91億美元，較上週減少1.07億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一) 新臺幣債券總成交金額為46兆6,009.41億元，日均值為1,958.02億元，包含：

1.買賣斷交易6兆1,326.15億元，日均值為257.67億元，佔總成交金額比例為13.16%，其中：：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為4兆2,361.67億元，佔買賣斷成交金額比率為69.08%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆8,964.49億元，佔買賣斷成交金額比率為30.92%（包含政府債券9,288.29億元，日均值為39.03億元；普通公司債7,882.43億元，日均值為33.12億元；金融債券1,603.63億元，日均值為6.74億元；外國債券190.14億元，日均值為0.80億元）。

2.附條件交易40兆4,683.26億元，日均值為1,700.35億元，佔總成交金額比例為86.84%，其中等殖成交系統成交金額為6,158.15億元，佔附條件成交金額比率為1.52%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.91億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.97億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為140.48億美元，以人民幣計價之成交金額為262.26億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為6,111億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交6,111億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,998億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計472.14億元，本年度累計成交金額為456.50億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計710.81億元，本年度累計成交金額為730.65億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,443.18億元，本年度累計成交金額為2,691.29億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,549億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計523.29億元，本年度累計成交金額2,599.74億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計4.97億元，本年度累計成交金額51.83億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額9,310.76億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年12月14日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：764家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：29家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數6家 (M31、大詠城、精湛、普鴻、易發、詠昇)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：3家 (勤凱、樂斯科、泰金-KY)

(六)待審議：6家 (勤崴、鈺太科技、全宇昕、台生材、萬年清、雍智科技)

二、截至107年12月14日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：253家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：47家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：4家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：48家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年12月14日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：93家

(二)累計登錄創櫃板家數：144家

(三)當年度累計輔導家數：33家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年12月14日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,110家

五、截至107年12月14日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.12.16~107.12.22)：

(一)一般類股：

2070 精湛【永豐金】 (107年12月17日) 承銷價：31.87元

(二)興櫃股票：

2945 三商家購【元大、國泰、宏遠】 (107年12月17日)

6713 博謙生技【台新、新光】 (107年12月17日)