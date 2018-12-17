德國藝術雙人組台北當代個展　城市面貌濃縮成詩意影像

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）德國藝術創作團體「海希利西特」於台北當代藝術館舉行個展「如果你希望我說些什麼 我會說我看見一幅影像」，探討人類與居住環境的關係，透過藝術創作將日常對話與空間結構表現出來。



「如果你希望我說些什麼 我會說我看見一幅影像」展覽（圖/台北當代藝術館）

主要在德國科隆創作的藝術家團體「海希利西特」（REICHRICHTER）由蕾貝卡．海希（Rebekka Reich）與馬可斯．利西特（Marcus Vila Richter）2人組成，團名「REICHRICHTER」結合2人的姓氏而來。首件作品「蘇黎世」即一鳴驚人，獲得西班牙巴塞隆納「LOOP錄像藝術節」最佳作品。

他們曾受台灣、中國、德國、美國、法國等藝文機構補助，至世界各國駐村與創作。主要關注人類與居住生活空間相關議題，此次展出2件裝置作品，濃縮各大城市以及在地文化，經過研究後，透過影像呈現都市意象。

本次展覽分別在MOCA Studio的兩個展間作展出，作品「房子與世界」以影像、聲音、文字平行敘事卻又交互疊映，讓觀者彷若同時穿梭於科隆、紐約、台北三個不同的時空。長達19小時的影像作品，播放周而復始的日夜交替，藝術家與在地居民的訪談對話，也真實地刻劃出我們所處的都市紋理與空間。



「百萬字之外」（圖/台灣英文新聞）

「百萬字之外」主題以台灣60年代於台北舉辦的「現代詩展」的歷史為研究基礎，由5個影像跟建築素描組成。特為本次展覽特別製作的新作品，從台灣藝術圈的局外人的角度出發，他們抱持著對當代藝術的實踐與好奇心，企圖以研究台灣的觀念藝術發展為出發點，並且著眼於藝術與思考、藝術與哲學之間的重要關係。

「如果你希望我說些什麼 我會說我看見一幅影像」展覽，自即日起至2019年1月27日，在台北當代藝術館MOCA Studio免費展出，更多詳情請上臉書專頁查詢。