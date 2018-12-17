宜蘭力麗威斯汀主廚團隊創意頂級手法品嚐臺灣好羊

行政院農業委員會為推廣臺灣國產好羊之品牌知名度與競爭力，今年(107)委託財團法人中國生產力中心經評選2家國產好羊優質廠商，協助打造臺灣羊肉和羊乳創新品牌-「拾貳⺼」及「豐新鮮」，並力邀國際知名品牌-宜蘭力麗威斯汀度假酒店行政主廚藍少宏領軍的主廚團隊，推出以臺灣國產好羊為食材，設計十道國產好羊創意料理，將不同部位運用的淋漓盡致。

計畫結合品牌設計團隊、Youtuber 居妮、Regina、魏華萱和美食部落客-貓大爺的人氣宣傳、奧丁丁市集臺灣羊地圖網路通路和行銷活動，以及宜蘭力麗威斯汀度假酒店的創意巧思，為從料理開發、品牌建構、包裝設計、網路通路到行銷曝光，以衝破國產羊傳統框架，帶您輕鬆品嚐國產好羊滋味。

「拾貳⺼」和「豐新鮮」將於12/13-12/27期間與宜蘭力麗威斯汀度假酒店的知味西餐廳合作推出臺灣國產好羊創意料理週，「拾貳⺼」更與酒店聯手推出臻品年菜-法式燉羊膝限量60組，翻轉您的印象挑動您的味蕾，邀您品嚐飛躍國際舞台的頂級精緻料理。

喜愛品嚐臺灣國產羊的消費者，今年由財團法人中國生產力中心輔導11家國產羊業者於網路平台-奧丁丁市集中購買國產好羊產品。多元便利的銷售通路，讓國人可快速的購買到香醇的國產羊乳與鮮美的國產羊肉。另加碼12月每週推出贈禮活動，凡符合奧丁丁市集臺灣羊地圖活動辦法，即贈送宜蘭力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳午餐雙人劵，數量有限送完為止，邀您一同品嚐國產羊的鮮美、香醇。