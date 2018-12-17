外食族當心　早餐店沙拉含反式脂肪　卻標示零含量

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市衛生局抽驗市售人造奶油、奶精球和沙拉等15項油脂類產品，結果只有4件沒有反式脂肪，1件沙拉外包裝標示反式脂肪為0公克，卻檢出反式脂肪酸1.25%， 已命抽驗地點下架不得販售。

北市政府衛生局10月於烘焙業、早餐店、咖啡店、賣場等處抽驗15件油脂類產品檢驗反式脂肪酸含量，包括8件烘焙用油脂或奶油或乳脂、3件沙拉、2件脂肪抹醬及2件奶精球，結果反式脂肪酸含量最高之產品為「安佳無鹽發酵奶油」2.89% 及「無水奶油」2.77%。

另外，針對產品進行標示符合性查核，結果1件從英仕堡早餐師大店抽驗，來源是新北市的昶圓企業的「沙拉」產品檢出反式脂肪酸1.25%，但產品外包裝標示反式脂肪為為0公克，不符規定。

北市衛生局提醒消費者，反式脂肪來源有天然、人工，前者存在牛隻等反芻動物中，人工則來自氫化植物油，氫化目的是增加油脂穩定性、耐高溫，但若製程中氫化不完全，會產生危害心血管健康的反式脂肪。

食品成分標示中有氫化植物油、半氫化植物油、植物性乳化油、精製植物油、人造奶油（黃油）、人造酥油（白油）或英文標示上有hydrogenated（氫化）等名稱者，就可能含有反式脂肪，應減少攝食該類食品。

奶油產品一般使用於烘焙產品做為製程原料，其最終產品之反式脂肪量會遠低於檢出值。至於沙拉油、棕櫚油、油炸油、酥油、奶油、巧克力醬、奶油球等產品，其反式脂肪含量則因品牌不同而不盡相同。因此，提醒消費者購買時不妨多留意營養標示中反式脂肪含量，聰明選購。