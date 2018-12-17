馬英九出回憶錄 律師將請訴停止出版、更正「不真實」內容

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前總統馬英九將出版「八年執政回憶錄」，馬稱出回憶錄是對歷史負責，「自省」總統任內犯了錯，針對回憶錄內容，大中聯合法律事務所律師林憲同致函給前總統馬英九，表示將向法院請訴請求更正「不真實」及「不妥當」的回憶錄內容。

前總統馬英九授權，並親自接受訪談的新書《八年執政回憶錄》，由前總統府副祕書長蕭旭岑執筆，即將在近日由天下文化出版上市。該書主要著墨他2008年至2016年八年任內的重要施政，以回憶錄方式呈現。《遠見雜誌》報導指出，馬英九回憶錄中指出，他最大的遺憾就是太陽花學運事件，把費盡一番功夫簽署的《兩岸服貿協議》冷凍至今，「傷害臺灣經濟發展大局，誤國之深」，最令他痛心遺憾。

馬英九書中透露，九合一地方公職人員選舉前，他南北到處輔選，只要是黨所提名，不管是縣市長、議員，還是鄉鎮村里長、代表候選人，他都盡全力幫忙，希望讓他們能夠當選，使人民生活更好、兩岸關係更好，而這樣的拚命是因為他「自責」任內犯的一些錯而要來贖罪。

自由報導，對此，律師林憲同致函給馬英九、總統府、台北地院、國民黨等單位。他提到，總統就任應依憲法第48條「向全國人民宣誓」遵守憲法，且總統卸任仍享有元首禮遇和薪俸待遇，因此總統應依憲政體制，對全國人民履行卸任後的「不作為義務」，例如應該遵守忠實義務，不得利用出版回憶錄虛構任職工作事項。

林憲同提到，馬英九的「馬王政爭洩密案」已遭檢方提起公訴，「三中案特別背信罪」也在台北地院審理中，馬利用出版回憶錄，在法院外替自己做出法律辯護，並對我國司法批評，但兩件案件仍在審理程序，用脫離法制方法在法庭外為自己辯護，已構成悖逆宣誓效忠憲法本旨。因此要求馬停止出版回憶錄，另向法院請訴請求更正「不真實」及「不妥當」的回憶錄內容。