「白象野鋪」號召喜歡免費拿　環保永續初衷竟變調？

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）主打「喜歡就免費拿走」的「白象野曝」活動，吸引人潮聚集大安森林公園挖寶，一度混亂的場面道出台灣現今社會現象，本意為減少浪費邁向永續生活，卻吸引到一些貪小便宜的人上門。

不是以物易物或是二手市集！「白象野曝換物企劃」主打「喜歡就拿走」（take it or leave it），活動創辦理念源於克羅埃西亞的「空屋免費商店」，透過各種形式交換或免費拿走，增加用物循環。



「白象野曝換物企劃」主辦單位（圖/台灣英文新聞）

「空屋免費商店」可以以任何形式出現在任何場域，目前多以咖啡廳、書店、教室等公共區域為主，但一個櫃子或一只箱子也可以達到目的。

簡單來說，活動主打透過實體平台，把個人不需要的物品拿出來，看到喜歡或需要的就拿回家，替要被淘汰的東西找到好歸宿，目的在於減少浪費，並朝永續生活邁進。



攤主呼籲大家雖為免費自取，但卻有需要再拿（圖/台灣英文新聞）

有免費東西可以拿！聽到這句話大家眼睛都亮了，「白象野曝」活動於每個雙月份舉辦，目前已於多個城市進行過，日前剛於大安森林公園落幕，晴天萬里下大家邊野餐邊選物，不限捐出以及拿取的數量，一切已「尊重」及「自愛」為主，活動結束後，主辦單位會統一處理剩餘物品並捐贈相關機構。

這次，自發性樂捐的物品種類繁多，主要以二手衣物居多，較搶手的為傢俱類，如吸塵器、燈具、有氧健身器材等，另外，特別的也包含卡帶、明星簽名、香薰條等。除了尋寶以外，大家自備食物野餐、聊天、遛狗，現場氣氛熱鬧。

然而，讓人難以忽視的現象為，當攤主們攤開野餐墊，把用不到的東西拿出來時，如同在池塘裡撒下一粒魚飼料，飢餓許久的魚兒們皆蜂擁而上，有人一口氣拿了許多樣物品，有人則被擋在人群後面觀望，大部分的物品幾乎一拿出來就馬上被秒殺，甚至有部分民眾未經同意，直接翻攤主裝滿物資的行李箱及袋子。



家俱類產品十分搶手（圖/台灣英文新聞）



人潮聚集，物品秒殺（圖/台灣英文新聞）



橡皮擦為攤主兒時記憶（圖/台灣英文新聞）

是貪小便宜還是真的需要？活動當天吸引大批人潮聚集，很多物品迅速的找到新主人，但某部分人卻是抱持著搶的心態，如果為了怕搶輸而拿，會不會造成下一波的浪費也讓人堪憂，而為了「免費」你推我擠，實在不是十分文明的舉動。

針對此現象，「白象野曝」活動的理念來源「空屋筆記‧免費的自由」，其發起人楊宗翰曾於臉書上分享一則親身經歷的小故事，見證人性其實是具備善良的自覺力。



發起人楊宗翰（圖/「空屋筆記‧免費的自由」臉書）



楊宗翰表示，幾年前的聖誕節在台南辦「白吃的野餐」，將蒐集到的食物和衣服拿到火車站旁邊，分送給任何想吃或想拿的人。他在堆滿物資的三輪車旁時遇到一位小姐走上前，在得知整箱數10件全新的衣服和褲子都是之前做生意淘汰下來的貨品後，她一個人拿走7,8件全新衣物。

楊宗翰說明，手上拿了許多物品的小姐詢問起有沒有提供塑膠袋卻被拒絕了，這時候她似乎察覺到自己太貪心，但是楊宗翰卻安慰她說道，「沒關係啊，只要用的到你都可以拿走，也可以拿去給其他人有需要的人喔。」

楊宗翰說明，那位小姐聽完後離開了，但是走不到十公尺，她突然轉過頭來跟他說謝謝，並表示她知道有誰需要，會拿給需要的人的。

最後，楊宗翰也呼籲，在免費市集的活動中難免遇到疑 似「掃貨者」的人士，雖然大家永遠沒有辦法 確定別人是不是真的不需要，也沒資格去評斷，當然，最理想的狀況還是希望東西能被帶回去好好利用跟珍惜，因此，如果以後活動遇到「掃貨」或「搶貨」的狀況 ，他希望會有人願意站出來，保護被夾殺中的攤主，協助把東西擺好。

「白象野鋪」活動獲得網友廣大迴響，並紛紛於網路上給予良好的評價，而不遵守秩序的人也為少數，攤主王小姐表示，今天全家總動員第一次參與活動，帶的寶物原以為太多了，但沒5分鐘就被結緣完畢，有位媽咪還機會教育自己的孩子，要問過阿姨並要說謝謝，讓她覺得很感動。

此活動不僅讓大家藉機整理家中環境，也減少資源浪費十分環保，活動並成為最佳的身教時機，在輕鬆的環境下，培養小孩養成有秩序以及有禮貌的好習慣，當然，大人也要以身作則當典範。「白象野曝」將於30日於嘉義公園舉辦「免廢市集」，更多詳情請上粉絲專頁查詢。