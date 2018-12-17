桃勞動局結合慈濟送年終禮 移工免費健康檢查揪甘心

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園是全國東南亞移工人數最多的城市，人數已超過11萬人，因為這些移工朋友平時忙於工作，常忽略自身健康，桃園市政府勞動局為關懷其身心健康，特別結合公益團體於12月16日在桃園火車站舊站月臺舉辦外籍移工健康檢查活動。

此次活動由勞動局與佛教慈濟慈善事業基金會合辦，健檢活動除免費提供一般身體健康檢查外，還有中醫、內科、婦科、牙科、皮膚科等基本的健康諮詢服務及衛教宣導，並提供移工相關法令等宣傳資料。

外籍移工健康檢查活動由專業醫師及護理人員執行，慈濟基金會也派出多名師兄姊志工協助，現場並有通曉越南語、印尼語、英語及泰語諮詢人員提供翻譯服務，以協助不諳中文的移工與醫護人員溝通，現場並配置簡易的牙科診療設備，許多移工趁此機會了解自己的健康狀況。

越南籍移工阮文明表示，自己在工廠從事電銲工作，今天來主要是來做健康諮詢，想要了解自己身體的狀況，覺得勞動局與慈濟慈善事業基金會舉辦這活動很有意義，希望明年也有這活動。

勞動局王安邦局長表示，今年度已辦理兩場次健檢活動，明年也會持續辦理移工健康檢查活動，同時有更多休閒育樂、研習照顧及關懷培訓活動，勞動局也將持續打造友善環境，讓外籍朋友感受桃園的熱情及溫暖。