抗癌鬥士用自身經歷鼓勵癌友積極面對治療 活出新生命

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為鼓勵全國各地抗癌勇者站出來，分享抗癌經驗與心路歷程，幫助更多癌友積極面對治療，台灣癌症基金會已連續12年舉辦十大抗癌鬥士選拔活動，而今年度的「十大抗癌鬥士」頒獎典禮已於日前圓滿落幕。

每年十大抗癌鬥士經由專業評審團選出，包含醫師、心理師、社工師、復健師、護理師、癌友及專業編輯人員等，歷經三次以上的書面審查、會議討論、電話專訪之評選過程。今年度「十大抗癌鬥士」獲選者為：(一)伍釗宏／直腸癌，(二)翁崇益／鼻咽癌，(三)潘怡伶／乳癌，(四)張慶彬／頰黏膜惡性腫瘤，(五)葉明祥／口腔齒齦癌，(六)賴壽香／乳癌、下咽癌，(七)洪翊玲／胃癌，(八)陳佩蓉／急性骨髓性白血病，(九)康琬琪／肝癌，(十)林彥伶／肺腺癌腦轉移。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授賴基銘醫師說，台灣癌症基金會辦理十大抗癌鬥士徵選活動迄今已有十二年，基金會為打破癌症等於絕症之迷思，持續尋找和基金會「熱愛生命、攜手抗癌」之理念相符的生命勇者，期盼藉由他們的故事帶給其他癌友鼓勵，讓社會大眾感受他們生命熱情的同時，更能重視國人的癌症議題、健康議題。

此外，基金會將今年度獲選之抗癌鬥士抗癌歷程，集結成冊出版《從零重生──抗癌鬥士的蛻變之旅，免疫療法抗癌新曙光》書籍，邀請大眾細細閱讀並觀察他們抗癌成功的關鍵，如何克服艱辛的治療過程，又是什麼樣的愛與勇氣讓他們堅持與癌奮戰。同時邀請國內多位腫瘤權威，解析免疫療法在不同適應症之運用，並完整收錄癌友常見問題，為讀者作深入淺出介紹。