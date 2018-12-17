【快訊】混油牟利服刑達21個月　味全前董座魏應充今假釋出獄

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）法務部矯正署八德外役監證實，頂新前董座魏應充涉及劣油案件判刑2年，今(17)日上午假釋出獄，監獄接獲高檢署智慧分署假釋令，魏應充在接近中午時離開八德外役監。



綜合媒體報導，魏應充因混油牟利被依詐欺罪判刑2年定讞，去（2017）年7月底入監服刑500多天，他入獄服刑1年後兩度聲請假釋出獄，但因「社會觀感不佳」遭到矯正署駁回。

今(2018)年11月魏應充第3度聲請假釋出獄，上周矯正署認為魏應充已服刑逾1年9月（執行率達87.6%），再犯風險低，因此核准他的假釋案。

中央社引述八德外役監副典獄長柯書宇說，魏應充在假釋出獄後的24小時內，必須要向台北地檢署負責的觀護人報到，並遵守相關規定，後續也要定期向觀護人報到。

今天早上，外役監接獲相關保護管束命令後，即著手辦理假釋作業，魏應充在完成相關手續後，已於上午11時30分假釋出獄。

劣油案喧騰一時，頂新、味全前董事長魏應充因被控指示下屬，以低價棕櫚油混摻高價橄欖油與葡萄籽油做成調合油販售，大賺6000多萬元，被依詐欺等罪判刑2年定讞，去年7月28日入獄服刑。



蘋果引述監所人員表示，魏應充服刑期間很低調，也很配合監獄各項規定。 今上午出獄前，監所人員依照往例，詢問他對監所有沒有任何意見，以及需要改進之處，但魏應充什麼都沒說。