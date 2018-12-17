提高家庭看護工技巧 桃勞動局免費到府指導

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園市政府勞動局為增進外籍家庭看護工照護的工作技巧，推出「外籍家庭看護工支援服務暨宣導訪視」計畫，由專業的護理人員或實務照護服務人員搭配翻譯人員，以定點授課或到府指導方式教導外籍家庭看護工照護技能知識與溝通技巧，今年7月10日至11月9日，短短幾個月便有700名外籍家庭看護工、雇主及被照顧者受惠，藉此提升聘僱外籍家庭看護工的照顧品質。

桃園市有11萬3千名外籍移工，是全國外籍移工人數最多的城市，其中家庭看護工約占19%，約有2萬1千多人，有鑑於聘僱外籍家庭看護工照顧長者的家庭，常遇到看護工因實務經驗不足，或溝通不良等原因，導致長者未能被妥善照護的情形發生。

而且外籍看護工來臺工作，常面臨語言、文化及生活方式的差異，衍生許多生活適應方面的困難，勞動局特別於今年推出本計畫，並規劃基本身體清潔、日常照顧、協助活動及輔具使用、失智症照護及溝通技巧等課程，提升對長者照顧的品質。

此外，到府指導服務已辦理172場次，由專業護理人員搭配翻譯人員到府教導外籍看護工照顧技巧。

除了辦理定點授課及到府指導服務外，勞動局也針對授課內容編輯製作「外籍家庭看護工照顧技巧指導手冊」，內容有基本身體清潔、基本日常照顧、血糖血壓測量、協助進食、鼻胃管的照護、身體正確的姿勢與移動及需緊急救醫情形等，並翻譯成(英文、印文、越文、泰文等4國語言。