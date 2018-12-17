2018國際創新獎　10家台灣廠商亮眼表現

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 由亞洲企業組織(Enterprise Asia)舉辦的「2018國際創新峰會暨頒獎典禮」(International Innovation Summit and the International Innovation Awards 2018) 14日在澳門舉辦，吸引30個國家、24個不同產業、超過160家企業報名參賽。在35家榮獲「2018國際創新獎」的得獎廠商中，有10家是我國知名企業。

台灣永續能源研究基金會表示，長期擔任亞洲企業商會國際顧問的簡又新董事長獲邀出席本活動，見證台灣廠商的創新技術與研發成果。

基金會指出，這次的國際創新獎(International Innovation Awards 2018)獎項囊括產品、服務、組織文化及傑出人物等四大類別，其中包括台灣廠商浩鼎、日出茶太、智能機器人、合度精密、中信金、上銀、生物生寶科技等都榮獲佳績。

獲獎的台灣智能機器人代表蘇勃碩處長表示，「全智動珍奶手搖機器人」(Bubble Tea Shake Robot, BTSR)是以前從未有過的系統，它可以接受訂單，付款，按照客戶要求，密封和標籤製作的客製化泡茶機器人，無需任何人工干預，也無需排隊購買就可以享受高品質的手搖飲。他們公司未來還會針對工安領域的戶外型巡檢機器人，推出相關應用產品。

《工商時報》報導，亞洲企業組織於活動中發行關於創新的國際認證(InnoMark)，該認證將有助企業可迅速地向市場推介其已創新的產品，並將其創新工作商業化。

2018國際創新獎大合照。(照片來源：台灣智能機器人科技(股)公司 )