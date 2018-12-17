COP24波蘭落幕　地球有救嗎？

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）第24次《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議(COP24)於15日落幕，196個國家的代表齊聚在波蘭的卡托維茨，然而13天的密集討論下來，到底對於對抗全球氣候變遷有什麼貢獻呢？

本次會議的重點是如何解決2015年通過的《巴黎協議》中，一些實行困難的要點，並徹底實行協議中的內容，這些問題包括政府該如何測量、回報並驗證他們在減碳措施上的努力等，由於這決定了要如何訂定各國的標準，也是整個協議的關鍵。

但是在碳排額度的計算上，《巴黎協議》設計了複雜的機制，像是協議中規定的「碳排放獎勵制度」，給予那些擁有森林、凍土等「碳匯」(Carbon sink)的國家更大的減碳優勢，這些天然、人工的「碳排倉庫」可以吸收、收納大氣中的二氧化碳，因此也被計入該國家的減碳額度內，希望藉此鼓勵他們積極保存這些碳匯。

然而，擁有亞馬遜雨林的巴西堅持這個減碳額度應該以雙倍計算，這樣他們就可以抵銷更多的碳足跡，並獲取經濟發展的優勢，這讓其他國家顯得很為難，因為這一旦同意，將會導致這個美意被濫用，所以各國在爭論未果之後，只能將這個議題延後到明年再行討論。

除此之外，各國必須釐清該如何設下他們的減碳標準，根據協議，2020年各國必須達成10年前設下的減碳目標，並進一步定下更嚴格的新減碳標竿。

不過氣候變遷的重要科研機構、聯合國的政府間氣候變化專門委員會(IPCC)科學家警告，各國妥協出來的減碳目標仍遠遠不足以遏止氣候變遷帶來的災害，將全球升溫控制在攝氏2度以內，仍會導致海平面上升、更加難以防治的水旱災、大規模農業減產和珊瑚礁死亡等問題，真正可行的溫度應該是在攝氏1.5度左右。

這樣看來，難道是沒救了嗎？

事實上，全球的碳排量在維持了幾年的穩定後，又開始上升，雖然乾淨能源的發展速度遠超過過去的預期，石油和煤炭仍然主宰著各國的經濟引擎，製造著大量的碳足跡。

而儘管俄國、美國、澳洲、沙烏地阿拉伯和科威特聯合起來質疑IPCC的報告，巴西新選上的總統則大聲的質疑氣候變遷的真實性，歐盟、中國還有其他開發中國家都承諾會盡全力達成他們的減碳目標，這甚至還包括了那些世界上最貧窮和最脆弱的國家。

聯合國明年將會在智利召開下一回會議，繼續梳理《巴黎協議》有問題的細節，只是隨著約定的死線2020年即將到來，各國想必是要咬緊牙關了。