防堵「非洲豬瘟」加重罰則！ 18日起初犯罰20萬、再犯罰100萬

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）旅客違規攜帶肉品入境罰鍰加重的新規定雖在14日上路，但違規情形卻未減少，農委會副主委黃金城今(17)日表示，明(18)日零時起，只要查獲旅客從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉及其製品入境，第一次就開罰新台幣20萬元、第二次將罰100萬。

據農委會動植物防疫檢疫局16日統計，從15日下午4時至16下午4時，台灣各邊境機場及港口共查獲17件違規，其中10件來自中國，單日數量比前幾天還多。

綜合蘋果與中央社報導，由於違規攜帶肉品的狀況並未改善，農委會為保護國內養豬產業，遏阻民眾攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品闖關，今(17)日決定加重裁罰。

農委會宣布，從明天(12/18)零時起，自3年內發生「非洲豬瘟」國家地區，攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次罰鍰將由5萬提高至20萬元，第二次之後再違規者即開罰100萬元。提醒民眾切勿違規。

另一方面，為全力防堵非洲豬瘟入侵台灣，行政院長賴清德今也指示農委會針對豬瘟成立中央災害應變中心，並將親自主持18日舉行的第一次會議，後續也將安排相關的訪視行程。

中央社引述行政院副發言人丁允恭說，賴清德於今天的政務會議中表示，中國非洲豬瘟疫情已擴大，一旦傳入台灣，將嚴重打擊國內肉品產業。防疫視同作戰，須全力防堵疫情入侵，賴清德並指示農委會成立豬瘟中央災害應變中心。

行政院表示，18日上午10時將成立非洲豬瘟中央災害應變中心並舉行第一次會議，地點在行政院農委會動植物防疫檢疫局。