促轉會擬建轉型正義資料庫　全面揭露威權加害體系

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）促進轉型正義委員會今（17）日召開記者會報告半年來重要工作成果，其中也報告促轉會規劃明年10月間建置完成「轉型正義資料庫」（名稱暫定），以完整呈現白色恐怖時期的軍法審判及加害體系，終結過去談白色恐怖議題時，只有加害者沒有受害者的困境。

提及轉型正義資料庫，促轉會發言人葉虹靈表示，大家平常講到轉型正義都會說「臺灣有上萬個受害者，卻沒有加害者」，促轉會希望回答在白色恐怖時期這麼長的時間，所衍生的四個主要問題：誰受害？如何受害？國家做錯了什麼？誰該負責？

葉虹靈強調，轉型正義資料庫將呈現及還原整個加害體系裡的各式參與者，他們因為不同位置所賦予的職權，導致他們共同的作為釀成大規模長期的人權侵害。

兼任委員尤伯祥則強調，建立轉型正義資料庫最大的意義在於，歷史真相不是專屬於促轉會或政府，而是歸屬於全民共同的財產及記憶，以及人民「知」的權利。

葉虹靈指出，透過整合檔案局及國家人權博物館等既有的檔案資料，揭露及還原威權時期的加害體制，終結過去談白色恐怖只有加害者沒有受害者的困境。資料庫將收錄受害者的資料、受迫害的經過流程，並且反應加害者的作為等。

針對媒體詢問資料庫揭露個資的疑慮，葉虹靈表示，促轉會是二級獨立機關，負責整合既有機關已經揭露公開的資料及資源，「基本上我們是把已經公開的審判文書，重新做資料化呈現」，所有個資本來就是公開可搜尋到的資料，因此沒有侵害個資的問題。

葉虹靈接著提及，依照現行《法院組織法》規定，所有的裁判書及起訴書都要公開。另外，未來即將通過的政治檔案條例第11條則規定，政治檔案中所記載公務員、證人、檢舉人，以及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製。

葉虹靈表示，轉型正義資料庫只是處理整個加害體系的其中一個手段，除了要回應只有受害者沒有加害者的問題，也使得大眾將來可以更詳細地檢視每個政治受害案件的始末。最後則是完整呈現歷史脈絡，「我們一年半後要出版的總結報告，會從一個更大的歷史視野，提供大家一個全景的觀照。對於威權統治時期，國家可不可以以維護國家安全為由，侵犯個人的基本權利？那個紅線應該畫在哪裡？這是我們多管齊下要來處理加害體制的問題。」

而對於部分媒體認為加害者的認定應是司法機關的職權，不應由促轉會判定。尤伯祥回應，這是誤解行政權及司法權之間權力的分際，司法部門有最終的認定權，但行政機關在行使職權時本來就得以自行調查證據，並且認定事實，這是行政機關固有的權利。當事人若認為行政機關的認定有爭議，可以循司法救濟途徑請求法院作最後的判定。