簡又新專欄 – 海洋廢棄物的問題需各國一起行動

透過Google關鍵字搜尋，我們可一窺人們關心哪些環保相關議題，目前受國際社會關注的議題，其依序為氣候變遷、海洋汙染、臭氧層破洞、廢棄塑膠與瀕絕野生動物。最近在哥斯大黎加，一隻被救起的海龜遭吸管插入鼻子，人民皆感十分內疚，由於心疼海洋生物的處境，哥斯大黎加成為全球第一個禁塑的國家，自此之後各國也紛紛開始禁塑。

廢棄物中，許多都十分有價值，尤以電子廢棄物最具產值，因其中含有稀有金屬，且價值亦非常高，但世界各國廢棄物隨著洋流而漂流也引發環境破壞、魚類受害，甚至關乎人類健康等問題，造成世界人們極大關注，世界地球日等活動也都將重點放在此，因此各國在面對這些廢棄物時，必須制訂相關規範並嚴謹管理。

今年1月開始，中國禁止洋垃圾進口，中國過去在廢棄紙張、塑膠及電子廢棄物的進口量非常大，因其存在非常大的循環經濟產值，中國了解到當國家富有時，人民健康應放在最前面，不想因回收業產生人民健康的問題，因而禁止進口。

台灣環保署於今年9月底展開水質檢驗，針對塑膠微粒的殘留量進行檢測，報告中指出，1公升的自來水中含有6顆塑膠微粒。塑膠微粒是隨著塑膠流入海洋後，因海浪拍打與日照等自然因素而變小到肉眼無法看到為止，再進入食物鏈等一直循環下去。雖然環保署的報告令人震撼，但國際上尚未有很完整的報告可以證實，塑膠微粒進入食物鏈後導致人類疾病的影響有多大。但海洋汙染等問題仍需要世界各國、各企業與人民的共同參與才能解決，台灣對海洋汙染問題亦日漸重視，有不少企業與民間團隊以實際行動，鼓勵人們參與淨灘活動。

而在能源議題方面，日本宣佈要在2020年世運會時使用氫氣燃料汽車與巴士，因為不使用汽油與柴油，相當環保。然而此環保車卻有三個問題需要克服，第一是製造成本高，車體需有安全的裝置設備，技術水準高；第二是燃料的補充，加氫站的造價高昂；第三則是車行距離的遠近與速度極限。

為了地球永續，無論是在海洋廢棄物還是在環保車、環保火車等方面，希望人們能一同朝向《巴黎協定》所訂定的目標努力，讓地球得以永續。

台灣英文新聞 林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。