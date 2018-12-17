〈時評〉再論再生能源躉購費率

本週新聞很多，包括民進黨黨主席可能被中生代稱為「大弟子」卓榮泰出線競選，因此而引發的新潮流大老吳乃仁不滿新潮流系的鄭文燦桃園市長，支持卓榮泰出馬競選民進黨主席，而在內部群組上宣布退流退黨。並且還有新潮流另外一位大老林濁水說，吳乃仁不需退黨因為民進黨已經不存在等等。看來這些新潮流大老們在民進黨有難的時候，都是全力維護自己的利益。我們要在這邊問一下，如果接下來民進黨提名這些說民進黨已經不存在的大老們為立委，在全國不分區前幾名的保障名單内，這些新潮流大老們真的會拒絕嗎？實在是令我們這些外人非常懷疑。

不過說來說去、這是民進黨黨內的事情，與我們這些黨外人士其實是沒有什麼糾葛的。因此，在我看來這一週最重大的事情，還是再生能源躉購費率應該要如何決定，因為在今年年底要公告，明年開始實施了，而且會影響未來二十年。

在這次躉購費率中出現兩大議題，我在上週文章中也曾經提過，就是海上風機降幅12%、以及太陽光電降幅12%的議題。在太陽光電方面，我們看到洪傳獻董事長，也就是今年中接受政府貸款及投資補助，整合三家而成立的「聯合再生能源公司」洪傳獻董事長，他認為如果太陽光電降幅達12%，則上下游都會倒一堆，台灣的光電產業可能就此完結了。當然其詳細內容，我們沒有很仔細去了解，但是他提出一件事情倒是相當傳神，就是目前的躉購費率是靠台經院的學者們，依一個公式計算出來的，而在這個公司中並沒有將一些重要的問題考慮在內，例如土地問題的解決。只看到太陽能電池 (晶片) 的降價，沒有完全估計到整個光電系統中，晶片只站約四分之一的成本。因此他認為明年降價最多只能4.5%，而不是12%。基本上降幾%我個人沒有辦法說得準，但是降12%確實是有些過多可以稍微減少些。

另外更重要的是海上風機問題。我個人意見是海上風機明年5.1元其實還是有些過高可以再下降，然而即使是5.1元也罷，其實目前海上風機最重要的問題，並不在匯率上，更重要的問題是時程。政府、經濟部或能源局等應該站出來對社會解釋，尤其是對我們這些再生能源發電業者解釋，為什麼其他的再生能源發電、(包括光電在內的再生能源發電) 都是要用併網售電時的躉購費率，獨獨海上風機可以在今年底與台電公司簽售電合約，用簽約時的躉購費率，這明顯是圖利國外廠商。做這樣決策的官員，應該要面對監察院及法院的調查。

我在上一篇文章中提到，目前的躉購費率委員會決策其實有一個盲點，就是多年沒有發出任何一度電項目的費率、基本上還是照著上一年的費率，動都不動。我建議至少像小水力、海洋能等等沒有發出1MW電力的項目，應該逕自提高10%，像地熱也是。然而這個建議，還是被一些朋友打槍，認為海洋能目前2.3元，即時提高10%也還是不能做。因此，我在此更正一下，像這些目前連1MW都沒有的再生能源項目，為了鼓勵台灣能夠有這一類再生能源發電的出現，可以將這些再生能源發電的費率就直接訂與當年度最高的一項目的躉購費率相同，甚至還加個10%，這樣才有鼓勵的作用。

另外關於已經推了十年却連一度電都沒有發出的廢棄物發電，我也建議應該要使用RDF廢棄物衍生燃料(Refuse Derived Fuel, RDF) ，以及由原木材等燃料的分開處理。比如說目前的3.9元是使用RDF5、RDF 6、RDF 7的廢棄物發電，而直接由木材等開始的廢棄物發電，則將其躉購費率提高到例如說4.2元，或者說比原先使用RDF的費率多10%。這樣有個差距，才可以鼓勵業者使用更高效能的機器，而不是用一個25%的熱效率來卡住所有的廢棄物業者，讓大家都因為沒有辦法通過這個極高的熱效率門檻，使得推了十年的廢棄物發電，台灣永遠一度電都沒有。