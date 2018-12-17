板橋凱撒滿周歲 12月壽星同樂用餐半價再抽住宿券

素有天燈飯店稱號、位於新板金磚特區的板橋凱撒大飯店，以「飯店也能變身為度假勝地」的新穎概念詮釋有別傳統的服務體驗，將於2018年12月16日邁入一週年，為感謝支持板橋凱撒的旅客、並邀請共同歡慶這值得紀念的美好時刻，即日起至12月31日止，用餐期間至飯店臉書留言「板橋凱撒生日快樂」或加入LINE@可享消費85折之外，12月壽星加碼再享用餐半價、單筆消費NT$2,000可免費兌換精美紅酒一瓶；另外同期推出NT$4,999超值優惠入住「Pink Christmas新北凱撒耶誕城住房專案」，包含精緻豐富自助式早餐及限定迎賓調酒「粉紅耶誕」，辦理入住後只要步行不到三分鐘即可抵達年終最受矚目的新北耶誕城；凡消費以上餐飲或住房活動任一滿NT$3,000皆可參加抽獎活動，獎項包括豪華客房住宿券、朋派自助餐券、家宴熱賣雙醬禮盒組及蛋糕提貨券等，快來一同歡慶凱撒生日月！

餐飲慶生會 即日起~12/31

於朋派自助餐廳/卡拉拉義式餐廳/家宴中餐廳消費，至飯店FACEBOOK按讚留言「板橋凱撒生日快樂」並分享，或加入板橋凱撒LINE@即可享當次消費85折 12月壽星可享朋派自助餐廳半價優惠 12月壽星凡於卡拉拉義式餐廳或家宴中餐廳消費單筆滿NT$2,000即可免費兌換精美紅酒一瓶

Pink Christmas新北凱撒耶誕城住房專案 即日起~12/28

每晚NT$4,999起，入住豪華客房乙晚，可享自助式早餐2客及限定迎賓調酒「粉紅耶誕」乙杯。入住期間於新北耶誕城拍照，上傳飯店FACEBOOK打卡及加入LINE@好友，即可兌換凱撒星球拼圖及餐飲抵用券NT$100乙張。當月壽星憑住房可再獲贈4吋生日蛋糕，另外再加碼12/16當日壽星住房期間可免費享用朋派自助餐午餐或晚餐乙次，洽訂房官網。

以上餐飲住房活動單筆消費滿NT$3,000即可參加抽獎活動，獎項包括豪華客房住宿券、朋派自助餐券、卡拉拉PIZZA兌換券、家宴豪華雙醬禮盒、磅蛋糕提貨券等。