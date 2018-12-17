太魯閣晶英酒店 北極特快車快閃太魯閣峽谷

時序入冬，紅楓捎來溫馨美好的佳節氣氛。太魯閣晶英酒店推出一系列聖誕活動，邀請旅人一同感受祝福滿載的節慶氛圍。平安夜當晚，『聖誕共和國‧交換禮物活動』讓遠道而來的旅人們能藉此分享交流彼此的心意；溫馨的報佳音則由西寶國小學童及飯店同仁輪番上陣，獻上誠摯的佳節祝福，讓旅人們在峽谷中相聚，共度美好的聖誕佳節。

聖誕祝福傳千里‧我們一起交換禮物吧！

每年的聖誕假期，太魯閣峽谷總是熱鬧地迎接世界各地的旅人齊聚歡慶佳節，而聖誕節交換禮物活動也已成為太魯閣晶英酒店的傳統，許多海內外的老朋友都會在這個充滿溫馨歡樂的12月，回到山中一起過節。飯店以『聖誕共和國』為主題，邀請所有12月24日平安夜入住的旅人們，出發前帶上價值新台幣500元左右的家鄉特色名物，透過交換禮物活動，傳遞無國界的祝福。在辦理入住時請將包裝好的禮物交給櫃檯人員，寫上滿懷祝福的卡片，將心意傳達給收到禮物的人。夜晚來臨時，聖誕老公公將拉著北極特快車，載著充滿祝福的禮品進行交換禮物活動，歡迎旅人們同歡共樂、交流彼此的心意並合影留念。無論來自世界何方，都能在峽谷中創造最暖心的佳節回憶。

聖誕饗宴超滿足‧聖誕老公公上門送驚喜

12月1日至31日，每日下午1:00至2:00，飯店於大廳藝廊舉辦迷你廚藝教室DIY活動，邀請大朋友小朋友一起動手製作可愛的『聖誕限定款』香蕉鬆餅或巧克力煎餅。12月24日至31日，衛斯理自助式餐廳於晚餐時段推出應景餐點，除了豐盛的現切烤火雞大餐以外，還有各式中西合璧的特色料理；而甜點檯也將供應可愛繽紛的造型甜點，呈獻既甜蜜又滿足的聖誕節饗宴。

深夜時分，聖誕老公公和馴鹿們將悄悄現身太魯閣晶英酒店的各個角落，在客房門口掛上聖誕襪及祝福卡片。前來度假的旅人們，或許也有機會遇見提供貼心客房服務的聖誕老公公，體驗最驚喜難忘的聖誕節！

歡迎規劃峽谷耶誕假期，「遊逸．一泊二食專案」，雙人成行，平日每人3,899元起，優惠限官網訂房。專案內容包含山嵐客房住宿一晚、自助式早餐、中式合菜或西式自助晚餐，免費使用室內外游泳池、娛樂館、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施。

以上價格需另加一成服務費。太魯閣晶英酒店訂房專線: (03) 869-1155