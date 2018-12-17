天冷溫差大 千萬別忽視心臟病及中風徵兆

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）受大陸冷氣團影響影響，今（17）日北部夜晚氣溫會下探12度左右，天氣冷颼颼，提醒民眾要注意低溫對健康造成的危害，尤其是心血管高風險族群，例如糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病，或是有抽菸、肥胖者，曾有中風、心絞痛等，一定要做好保暖措施，以免造成血壓升高，引發心臟病及中風急性發作。

每當氣溫降低時或溫度驟降時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，對於有三高的病人包括糖尿病、高血壓、高血脂影響不容小覷！提醒三高患者、心血管疾病患者及長者，規律用藥及監測血壓是不能間斷的，規律服藥才能有效控制病情，天天量血壓做好血壓監測，才能減少天冷造成的影響。

長者及高風險民眾在溫差大時，仍應注意三高控制、健康飲食、保暖措施及避免菸害，如果出現下列心臟病及中風徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救期：

(一)心臟病徵兆：突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

(二)中風徵兆：牢記「FAST」口訣，以辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金3小時」：

1.「F」就是FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」就是ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3.「S」就是SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

4.「T」就是TIME，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。