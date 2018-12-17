〈財經主筆室〉鴻海買股吹響台股年底作帳資金行情號角

鴻海最近在董事長郭台銘大買自家股票表態作多後股價上攻，股價一度上攻至每股73元，推升市值重回兆元之上，郭董這個買股動作吹響台股年底作帳的資金行情號角外，預料投信年終作帳行情也同步啟動；12月份向來是台股最會漲的期間，如今選舉已經結束，中美貿易戰也暫時休兵，台股已經減少許多不確定因素，年前只剩下最後半個月的交易，投資人應該好好把握機會，替自己在年底賺個年終獎金。

12月台股上漲機率較高的原因，主要是為了美化年度財報的帳面成績單，許多公司老闆或大股東都會在第4季積極作多，努力拉抬自家公司股票價格，而投信基金規模越來越大後，基金經理人操作績效每到年底也要被檢視，各個基金經理人也會在此時極力作多，每年到了這個時候，台股往往會出現一波「集團、投信的作帳行情」，長期下來已經成為台股第4季重要的特色之一。

年底作帳行情最引起的市場話題，就是有些股票常常會出現驚人的漲幅，其原因大都與大老闆的心態有關，有些老闆是為了面子，希望自家公司財報好看，有些老闆則是覺得委屈，就像郭台銘在11月大舉加碼買進自家股票27020張，持股比重由9.35%增至9.55%，市場解讀除宣示營運信心外，也傳達了郭董認為股價被市場低估的訊息，所以每年愈接近年底總有些股票會有意外的驚喜出現。

據統計，近10年台股12月單月行情表現，上漲機率達9成之高，而根據歷史經驗，這段時間集團股上漲機率高，而集團股中又以傳產族群占比重最高，主要是傳產集團的交叉持股情況比起電子族群更為緊密，透過相互拉抬股價，提升轉投資價值，才能達到美化財報的效果，包括台塑、富邦、國泰、長榮、新光、遠東及永豐餘等集團股都是受注意焦點族群；當然電子族群股的作帳行情也受到注意，例如鴻海、聯電、友達、華新、華碩、金仁寶等集團股，也都有特定買盤的介入暗中佈局。

最近還可多加留意投信買超的股票，據統計，國內目前共計有39家投信公司，所發行的共同基金總數為850支，截至今年這10月底止，國內投信整體基規模達2兆4996億餘元，投資國內股市資金的比例也不小，而今年第3季受國際金融環境大幅波動，投信操作績效普遍不佳，一定要在年底前力拚績效上來，日前已看到投信開始布局卡位上市櫃相關個股，相信愈接近年底封關動作會愈大。

年底前除集團作帳外，投信法人也要拼積效，目前國內外選舉結束，不確定性降低，油價回檔、升息壓力減緩、川習會讓貿易戰出現曙光，加上目前融資處於低檔，12月底到隔年第1季，應該是全年操作股票勝算最高的時間點，最壞的情況已過，年底作帳行情仍然可以期待，只要短期未出現重大事件，台股年底可望力拼收紅，投資人各自努力為自己賺年終獎金吧！