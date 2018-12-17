華映債權銀行今開會因應　金管會亦啟動監視機制　​​​

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）大同旗下華映、綠能接連爆發財務危機，其中以台銀為首的華映聯貸案，今 (17) 日將召開債權銀行團會議，預計請華映說明重整計畫，但因華映龍潭與楊梅廠昨(16)日下午驚傳已從15日起停工，因此銀行團將就華映重整計畫與現況做通盤考量，若重整計畫不利銀行債權確保，將不排除向法院出具反對重整意見。​

華映是在12月13日無預警宣布聲請重整。鉅亨網報導​，華映今年1月曾委由台灣銀行辦理五年期、70 億元的再融資聯貸案，以桃園龍潭廠房與機械設定抵押，擔保率達120%，並由華映董事長林蔚山擔任擔保人。

報導引述銀行團主管指出，一旦法院裁定准予華映重整，屆時銀行團就無法處分華映當初設定抵押的廠房與機械設定，據悉今日聯貸銀行團會議將採取共識決，因此華映想要說服銀行團繼續支持，就必須提出可說服銀行團的重整方案。

中央社引述金管會主委顧立雄今(17)日出席立法院財政委員會，會前他表示，金管會將啟動相關的監視措施，包括華映、綠能後續有任何動作會影響到投資人、債權銀行及供應商，都應主動揭露，也希望華映、綠能能妥適處理關係人的權益保障。

報導指出，大同股價今天早盤開低後隨即獲得神秘買盤進場買進，不過華映、綠能股價依舊跌停鎖死。

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