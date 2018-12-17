Sweet Nails讓保養成為享受　隱身國父紀念館巷弄超搶手

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）年終開始有跑不完的派對活動，除了完美的妝容，深受女性喜愛的光療也能替整體造型加分，我們實際走訪一家位於國父紀念館巷弄內的工作室「Sweet Nails」，該店已經營業超過10年，價格公道且環境整潔，客人多給予高度的評價。



店內環境整潔，深受愛美的女性歡迎（圖/sweet nails）

Sweet Nails創辦人郁涵同時也是名專業美甲師以及新娘秘書，近10年前在東區成立一間小型美甲工作室，始終替客人把關品質，堅持做出最好的作品，到現在搬遷至國父紀念館巷弄內較大的空間，同時也與美睫師合作，成為新型態複合式空間，可以邊做美睫以及美甲節省時間。

該品牌提供足部保養、手足光療、眉毛紋繡等項目，其中，又以手部及足部的保養光療課程擁有最多回頭客。美麗的郁涵也絲毫不吝嗇的分享變美以及保養秘訣，她親切的態度，甜美的笑容更成為該店的招牌，讓每一次的進廠維修都成為好姐妹之間的聚會。

無論是甜美風、冷色系、華麗貓眼等款式，郁涵皆耐心且細心與客人討論細節，最重要的是，如有面臨尷尬的慣性摳甲、剝甲、撕皮等情況，導致指甲觀感不佳，該品牌推出的足部及手部的保養課程，也可以幫助解決這個困擾。

另外，有許多女生對於稀疏的眉毛感到很困擾，為了節省早上起床畫眉的時間，該店推出的「紋繡眉毛」也十分受歡迎，並針對不同眉型，可選擇不同方式，分別為自然增加毛量的「3D立體飄眉」、及如同刷上眉粉的輕柔「水粉霧眉」。

顧客林小姐表示，原本很擔心會很痛，但完全不會，而且郁涵很親切又有耐心，放心交給她處理。

郁涵說明，「紋繡眉毛」開始前，會先上一點無痛膏，整個過程很快結束，比較費時的為事前眉型的溝通。

現在坊間美甲光療工作室已經越來越多，如何找到兼具品質及經濟的店家，已為水水面臨的重要課題。「Sweet Nails」位於國父紀念館2號出口附近，讓保養變美成為一種享受，已營業多年且擁有一批忠實顧客，也不定期推出優惠活動，有興趣的水水請前往粉絲專頁查詢，現在讓我們一起來看看店家的作品吧！



「裸透之光」裸色貓眼，含微保養及單色光療，價錢$900（圖/sweet nails）



「戀戀OL」造型光療含微保養，價錢$1400（圖/sweet nails）



「冷峻岩宮」造型光療加微保養，價錢$1500（圖/sweet nails）



「足部深層保養」含小腿老廢角質代謝、玫瑰油深層按摩技法放鬆、海藻去水腫美白敷泥，2小時的課程售價$1300（圖/sweet nails）