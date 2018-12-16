員工優退所得替代率破百　救國團反駁黨產會

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）救國團向黨產會提報退休員工超優退方案，遭其凍結資產，現發出聲明反駁控訴。

救國團總資產達56.1億元，經行政院黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結其資產後，消息指出，救國團最近向黨產會提報389名退休員工的超優退方案，比照公務員享有18％優惠存款利息，雖然逐年緩降，但不僅未歸零，部分退休員工的所得替代率還超過100％，導致明（2019）年救國團支出的退休給付，一年就需支付約1億1800萬元。

自由報導，黨產會還發現，救國團雖訂定退休人員的月退金樓地板比照公務員月退地板33,140元，低於此門檻者不砍其18％優存利息，但因部分人員還可領勞保年金，若加計月領勞保年金，月退地板將再墊高1萬6、7000元到2萬多元，等於不少人的月退地板提高到近5萬元，黨產會認為這樣不合理，主張這部分要砍。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會已要求救國團檢討，救國團以其員工在八十年轉為勞保，但每月所領的勞保退休金不應列入月退地板計算。

施錦芳說明，救國團部分員工的退休所得替代率超過100％，可能是所存的18％本金較多，計息也高，形成退休後領的錢比上班時薪水還高的不合理現象，至於其18％優存利息是否應歸零，黨產會將會再討論；由於救國團早期退休員工的退休金約2、3萬元，對於較低階的員工，晚年生活應予以照顧，但較高階、所得替代率過高的部分就應檢討。

針對黨場會的指控，救國團提出4點澄清：

一、救國團退休人員退休是一次領取退休金，並無月退，其每月所領優存利息補貼金額平均為上班時所領薪資的40-50%，何來所得替代率超過100％?且年資等條件如不符規定者，亦不能領取利息補貼。

二、救國團早年薪資很低，全體員工沒有白天,晚上,假日的區別，幾乎是拋家棄子日以繼夜的努力工作。在退休的時候，給予一定的基本生活保障，合情合理。同時此項利息補貼在民國84年即比照公務人員取消以後年資的補貼。至於勞保退休年金係員工依法提繳，退休後由勞保局給付，故不列入樓地板計算。

三.針對優存利息補貼金額調降方式，救國團研提許多版本，包括將樓地板設定為21,000元等版本，今年十月四日救國團召開臨時團員大會，會中21,000元版本未獲通過，而係通過部分團員所提「比照公務人員調降方式調降優存利息補貼」之版本。目前該版本正送請黨產會審核中，由於黨產會回文要求本團檢討酌處臨時團員大會通過的版本，救國團將再與黨產會進一步協商，以期能得出雙方均能接受的版本。

四、黨產會一直強調救國團有56億資產，卻未說明該資產中包含有10億餘元的負債，以及急難救助金，獎助學金，依法提撥的準備基金合計近20億元，剩下的則為不動產及營運所需的設施設備以及週轉金。

救國團呼籲台灣社會大眾能更深切認識救國團，並珍惜救國團長久以來累積的智慧與基礎，同時憶及那些年救國團無怨無悔陪伴三代青年成長的軌跡給予更多支持的聲音，讓救國團為社會做出更多的貢獻。