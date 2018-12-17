小資女變皇后！聖誕「閃閃惹人愛」派對　NYX大膽玩出質感時尚妝容

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）隨著聖誕節腳步逼近，派對活動接腫而來，如何成為派對焦點，又不會讓荷包大失血，想必是很多愛美女性在意的，這次我們特地邀請到知名彩妝品牌NYX，使用化妝包裡常出現的產品，打造質感時尚兼具個性的跑趴妝。

NYX Professional Makeup（以下簡稱NYX）於1999年創立於美國洛杉磯，地緣關係鄰近好萊塢，為因應各式妝容，產品主打色彩豐富，款式齊全，舉凡電影裡出現的特效妝、名媛跑趴妝、日常的淡妝等，NYX產品都可以解決。



NYX於台北SOGO忠孝館、新光三越南西店三館、新光三越信義店A11設有實體店面。（圖/台灣英文新聞）

我們特別與NYX合作「聖誕節跑趴妝容」特集，使用大家化妝包裡常出現的美妝產品，加上一些應景的單品，打造出適合參加派對的妝容，然而，不可或缺的條件就是「閃亮」！

這次替大家示範的妝容為好駕馭的「高雅氣質」，以及誇張的「時尚個性」。雖然是兩種截然不同的風格，但是使用的產品品項相似，差別只在於使用不同的上妝方式以及用量多寡。



使用幾乎相同的品項，打造出「氣質」（左）以及「個性」（右）妝容（圖/台灣英文新聞）

相同產品卻能同時製造出「後母皇后」跟「白雪公主」兩種感覺！重點在於眼妝以及唇妝的強度。這次眼妝共同使用偏紅棕、香檳、金色較暖的大地色系，主產品為「狠炫耀眼影蜜」以及「眼影」。

「狠炫耀眼彩蜜」為本月新品，擁有輕盈而滑順的質地，能讓眼妝閃耀著令人著迷的鑽石光采，並有8種顏色，可單獨使用，也可疊擦於眼影之上，打造吸睛的閃亮眼妝，一支售價新台幣320元（圖/NYX）

個性妝Ｘ一秒變天后



眼妝使用Halo eye畫法，製作天然打光效果（圖/台灣英文新聞）

個性妝容較重的眼妝使用 Halo eye畫法，將眼皮區分為「眼頭」、「眼中」、「眼尾」三部份，眼頭以及眼尾使用相同紅棕色，中間留白刷上金色，營造光圈感，最後使用「百變玩味玩轉質地12色眼影盤」堆疊上去，讓顏色不突兀，為防止泡泡眼，再用香檳色打亮臥蠶以及眼頭。

另外，個性裝搭配藕色「一顏難盡雙色」腮紅襯托，唇部使用較飽和的輕質漆光唇釉（色號02）深紅色，以及金屬龐克漆光唇釉（色號01）交疊出漸層感，刻意往外塗製造性感豐唇效果，唇釉一支售價350元。

氣質妝Ｘ乖乖女跑趴去



氣質妝容以淡色系，及粉嫩色系為主（圖/台灣英文新聞）

氣質的淡雅眼妝也使用先前提到的產品，差別在於上色位置不同，首先，將眼彩蜜刷於眼摺處，最後眼窩處刷上眼影暈染，呈現似閃非閃的迷濛感；腮紅以及打亮則使用偏鮭魚粉色，使用產品為「情場高手打亮盤」，唇彩則使用棉花糖柔霧唇釉（色號14）。

值得一提的小秘訣是，即便兩種風格不同的妝容，但基本的步驟不外乎打底、修飾毛孔以及遮瑕；修容時打亮重點部位，如顴骨、鼻樑、下巴以及唇峰，如想要營造鵝蛋臉，可以在髮際線跟顴骨部位上深色修容，切記！刷法為由外往內暈，才不會看起來髒髒的；另外，隱藏版內眼線則可以讓雙眼更有神，也不會跟妝容搶戲。

NYX推出各種顏色滿足水水們天馬行空的想法，希望讓大家美上加美，並打造出適合自己的造型。NYX目前於台北、桃園、新竹、台中以及高雄皆設有專櫃，產品價格平易近人，可於櫃上向專業彩妝師尋求彩妝建議，也可前往NYX官網看看現在流行的妝容，跟大玩創意的水水們一同分享上妝小撇步，或是前往臉書專頁查詢更多，現在讓我們來看看該品牌的熱門產品吧！



「百變玩味玩轉質地12色眼影盤」售價新台幣800元（圖/NYX）



「修修臉多功能調色盤」售價新台幣580元（圖/NYX）



「輕質漆光唇釉」單隻售價新台幣350元（圖/NYX）