傳華映龍潭與楊梅廠無預警停工　上千員工傻眼

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）大同旗下面板廠華映，12月13日晚上7:30，突然宣布與子公司中華映管（百慕達）發生債務無法清償，向法院聲請重整及緊急處分。當天晚上9點，另一家關係企業綠能也表示，因太陽能產業政策與景氣丕變，將向經濟部申請債權債務協商。

綜合媒體報導，面板廠華映繼申請重整後，今（16）日傳出旗下位於桃園龍潭、楊梅廠區無預警停工，讓上千名員工驚慌失措；對此，經濟日報引述華映總經理林盛昌說，目前產線的確停擺中，但員工仍正常出勤。

不過，由於華映重整的消息公布後，目前包括華映的供應商、材料廠、客戶等都正在積極關切中，此時龍潭、楊梅廠區無預警停工，更讓員工徬徨不安，何時重啟生產線也是未知數。

華映的廠內生產線作員主要為做6休3輪班制，但在今(16)日停工前，公司並無任何異狀，而兩個廠區停產後，也未通知下周上班狀況以及未來人員安置，讓許多員工相當焦慮。

據報導，華映在台員工總數約4,450人，其中生產線上直接員工人數約1,830人，逾千名員工的去留該如何處理，將是華映重整外的另一大課題。

蘋果引述華映龍潭廠員工指出，龍潭與楊梅廠皆負責面板生產，其中龍潭廠進行下游生產與品檢、包裝等環節，孰料昨(15)日兩廠皆無預警停工，龍潭廠內部用以生產面板的耗材氮氣、CO2等氣體也都被切斷，廠內產線包括切面、配向、轉寫、OBF、蓋光、P檢、包裝等皆已停產，且無法聯繫上人資等管理單位，令所有產線作業員乾坐在廠內一整天無事可做，情況令人傻眼。