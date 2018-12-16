台糖新南向投資　尋印尼興建糖廠機會

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國營企業台糖因應新南向政策前往東南亞國家投資，然而目前在印尼沒有找到適合的土地興建糖廠，台糖表示，會積極尋求與當地糖廠的合作機會。

中央社報導，根據台糖官網資料，台糖曾在1994年因應南向政策，與金車、義美等公司合資，設立越台糖業有限責任公司，建立以越南內銷市場為主的糖廠；在總統蔡英文上台後，政府力推「新南向政策」，台糖也在去年與印尼當地製糖企業簽下合作備忘錄（MOU）。

台糖總經理管道一說，目前在印尼沒有尋獲適合的土地，但仍會透過其他管道尋求合作，像是與印尼既有糖廠合作。他說，印尼是人均用糖量高的國家，每年缺糖多達200萬噸，若台糖可以成功進入印尼市場，對台糖來說是件好事。

根據台糖官網資料，台糖曾赴印尼考察，並相中印尼國有土地，將該地視為首選糖廠用地。不過因為是森林保護區，加上土壤重金屬含量高而作罷。

媒體問及台糖是否會轉往其他東南亞國家投資，管道一說，目前還是以印尼為主要標的，暫時不考慮其他地區。

他說，台糖還持續經營越南糖廠。原先考慮在越南設立煉糖廠，不過，越南會對進口糖課徵關稅。設立一座煉糖廠一年約進口30萬噸的糖，只有前10萬噸的糖適用5%優惠稅率，其餘20萬噸需要繳交25%關稅。且越南工業發展快速，要取得農地用地也不容易，台糖擴大在越南的投資機會不大。