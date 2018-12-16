大人們好幼稚！瑞典15歲女孩致詞　籲重視氣候變遷

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）聯合國氣候大會（COP24）於波蘭卡托維茲（Katowice）舉行，原定14日結束，但各國代表仍多分歧，議程被迫延長。

而一位來自瑞典的15歲女孩格列塔（Greta Thunberg），於12日在大會中向近200個與會國家致詞，為青少年世代發聲。

根據美媒《Quartz》報導，她演講中表示：「2078年，我將會慶祝我的75歲生日，如果我有孩子，他們或許會陪伴我度過那一天，並問我為什麼當初還來得及的時候，那時候的大人卻沒有採取拯救地球的行動。」

截至15日為止，各國與會代表對於《巴黎協定》在接下來幾年如何執行，已有基本共識，但對於碳排放的計算方式，以及各國如何互何監督協議內容的落實狀況，至今仍分歧。

《衛報》指出，結果恐怕不會是環保人士，和某些國家所希望的突破性進展，事實上，美國、俄羅斯，科威特和沙烏地阿拉伯，還刻意忽略「政府間氣候變化專門委員會」最近發布的一份報告――若地球溫度上升1.5°C，將會對所有生命造成災難性的危害。

在致詞中，格列塔指責各國領導人，面對嚴重的氣候變遷危機，在過去幾十年來卻沒有採取積極的改變行動。

事實上，格列塔在今（2018）年8月底時曾帶領大批瑞典學生走出校園，呼籲政府正視氣候變遷，而數千名澳洲學生也受到她的啟發，於上個月開始效法格列塔的行動。