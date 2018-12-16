青年海外和平分享愛　華山文創園區熱鬧登場

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）青年海外和平工作團隊分享會今以「青年行動 全球移動」為主題，於華山文創園區園區舉辦方享會，提升台灣國際能見度的同時，也奠定良好新南向基礎。

青年署為呈現青年國際參與之成果，規劃以「青年行動 全球移動」為主題概念，引領參觀者透過策展、交流互動、DIY手作體驗及經驗分享等形式，了解青年署不同的計畫，未來能用自己的方式關懷在地、付諸行動、參與國際，期待用青年力量，改變臺灣、走向世界。

成果分享會近日已於華山文創園區中4B米酒作業場舉行，副總統陳建仁致詞時，肯定青年志工將理想和專長化為具體行動，提升台灣的國際能見度，並為政府推動「新南向政策」奠定良好基礎。

中央社報導，陳建仁表示，在他年輕時代，志工服務大都侷限在國內，現在的年輕人更有雄心壯志，願意到更遠的地方，在別人的需求中看到自己的責任。透過志工服務，讓全世界知道台灣是個充滿智慧、愛心、慈悲的國家。

陳建仁鼓勵青年志工團隊，把經驗傳承出去，讓更多年輕人瞭解志工精神，不僅可以貢獻所長、成長心智、學習謙卑，也能在不斷的實踐中，培養解決問題的能力。

教育部長葉俊榮致詞提及，台北醫學大學團隊到史瓦帝尼推動「火箭爐計畫」，提出符合當地飲食文化需求的爐具。葉俊榮過去在瑞士訪問時，就曾看過志工團隊的類似服務計畫，不僅能改善能源使用效率、減少空氣污染，也可免除婦女長途跋涉撿木材，對提升婦女健康、強化性別平等，也有很深遠的影響。

北醫大楓杏海外醫療服務隊成員范姜敦群指出，史瓦帝尼全國僅有16位牙醫師，他們協助當地口腔篩檢、牙科診療、塗氟及衛生教育等。讓志工團隊印象深刻的是，牙醫師在診療休息時，大排長龍的當地居民，沒有任何的抱怨，而是靜靜等待牙醫師用完餐，這樣的態度和醫病友善關係，已在台灣漸漸消失。