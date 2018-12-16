新住民舞蹈比賽各具千秋　台北車站聚人潮欣賞

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2018新住民舞蹈比賽成果發表會由教育部主辦，透過舞蹈呈現各國風俗民情及寶貴文化，活動已於台北車站落幕。

隨著國際移民日的腳步逼近，教育部今（16）日於台北火車站舉行新住民舞蹈比賽成果發表會，活動地點聚集大批人潮觀看，讓國人及新住民一同交流。

新住民舞蹈比賽已邁入第三屆，已於近日從7個國家共71支隊伍裡評選出2組共12對的優秀隊伍，並選擇在今日舉辦成果發表會，歡慶18日的國際移民日。

中央社報導，開場由桃園市永平工商高級中等學校演出，將泰國傳統舞蹈與時尚舞蹈結合，呈現創新的民族風情，中場由印尼新住民吳玟娜演出，吳玟娜結合爪哇及峇里島的舞碼表演「祝福」主題，也是新住民二代的台灣藝術大學學生最後壓軸演出「放眼世界—越南舞蹈」，呈現越南的多項傳統舞蹈。

教育部次長范巽綠致詞時表示，聯合國訂定國際移民日，就是希望每個國家重視移民人權和多元文化價值，而新住民舞蹈比賽已邁入第3屆，這次共有來自7個國家、超過1200人參與，每個國家都有各自獨特的服裝、音樂、文化，這些都是台灣多元文化寶貴的元素，也讓台灣因為豐富而偉大。

范巽綠指出，台灣目前累積的新住民人數已超過40萬，高中職以下新住民學生約14萬名，大專新住民學生約2萬多名，這些新住民二代是台灣通往新南向國家和世界的重要種子，藉由多元文化的呈現，也讓大家知道台灣是多元族群的國家。