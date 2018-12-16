今下午起入冬首波大陸冷氣團來襲！ 嘉義以北空曠區恐降至11、12度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，今(16)日下午起大陸冷氣團南下，各地愈晚愈涼；沿海地區請注意長浪。

氣象局表示，16日中午前東半部地區及北部山區有小範圍降雨，中午過後水氣稍增，降雨範圍略為擴展，北部平地降雨機率也提高，建議上述地區的朋友外出攜帶雨具備用；下午起隨著大陸冷氣團逐漸南下，各地愈晚愈有涼意。

吳德榮「三立準氣象·老大洩天機」指出，​最新(15日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(16)日下午冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降、天氣再轉冷：北部、東北部及東部降雨機率提高。明(17)日各地很快好轉、為「晴朗無雲」的天氣，白天陽光加熱、抵銷氣溫下降的幅度；明晚「強輻射冷卻」作用、氣溫劇降。週二(18日)晨將出現此波最低溫，台北市約在13度左右，成為入冬以來首波「大陸冷氣團」，嘉義以北空曠地區更將降至11、12度。​

週二白天晴朗無雲，在陽光下氣溫明顯回升、天氣舒適；週三(19日)清晨「輻射冷卻」作用仍強，氣溫仍偏低。此波「大陸冷氣團」伴隨著日夜氣溫的劇烈變化，這才是該特別注意的！尤其家中有年長者及有心血管疾病者。

氣象達人彭啟明在臉書po文指出，今（16）日白天溫度方面，中北部17~22度，中部18~26度， 南部19~29度，東半部為17~25度；午後至晚間降溫明顯， 北部低溫下探15度，中部16度，南部18度，東部16度，今日早晚溫差仍大，特別是中部以南早晚溫差仍接近10度。

彭啟明指出，大陸冷氣團主要勢力於今晚抵達台灣上空，此波大陸冷氣團冷空氣主要影響時間至18日(下周二)上半天， 於16日晚間起除冷空氣偏多外， 清晨雲量偏少也有助於輻射冷卻發生， 17日起各地清晨低溫北部及宜蘭下探12度，中部14度， 東部花蓮至台東15度，南部則於冷空氣範圍邊緣， 故低溫較緩僅16度。