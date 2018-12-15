璀璨聖誕歡聚跨年 來凱達感受浪漫氛圍

溫馨聖誕佳節即將到來，「凱達大飯店」於12/24及12/25晚餐時段，推出「凱達陪你過聖誕－LINE友獨享優惠」，活動期間至「家宴中餐廳」或「百宴自助餐」用餐消費，出示LINE活動畫面可分別兌換「聖誕限定奶黃包」一個或「棉花糖可可」一杯，讓超Q流沙包和香甜濃郁的熱可可融化你的心！「

百宴自助餐」在聖誕節晚餐將加碼供應「美國戰斧牛排」、現切「黃鮨鮪魚」、「南瓜派」及「烤火雞」等餐點，金黃油亮的火雞外皮、富有嚼勁的口感，在味蕾中傳遞幸福的溫暖氛圍。5樓「98酒吧」自即日起至年底，也推出應景甜點，有源自法國傳統祈願來年豐收的「樹幹蛋糕」包覆著綿密的鮮奶油，搭配充滿聖誕氣息的繽紛裝飾，一口咬下，香甜的巧克力滋味在嘴中擴散開來，最適合搭配熱紅茶當下午茶享受，每份超值價只要280元。廣受好評的「聖誕南瓜派」以新鮮可口的南瓜內餡搭配酥脆塔皮，甜蜜蜜的滋味老少咸宜，每份190元。還有經典薑餅屋、薑餅人等造型餅乾，讓您將滿滿的聖誕氣息帶回家！

針對跨年，凱達大飯店推出「もう一杯！歡慶跨年夜98限定夾夾樂活動！」，只要在跨年連續假期2018/12/28至2019/1/1，於5樓「98酒吧」消費滿499元，可玩夾娃娃機一次，獎項有瑞士喜諾果醬禮盒、餐飲百元券、家宴港點券、特製酥炸楔型薯條、七香辣味日式炸雞、酥炸花枝圈、台灣生啤一杯等，獎項限量200份，送完為止，快來凱達大飯店讓歡樂氣氛陪你一起迎接2019！活動詳情請洽02-2306-6777或上官網。