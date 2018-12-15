君悅酒店國王派 咬一口全年好運跟著走

又到法國傳統甜點「國王派」的時節啦！12月17日起至2019年1月25日止，台北君悅酒店法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）率領甜點團隊於Baguette禮品‧烘焙坊提供經典杏仁（7吋／NT$680）與櫻桃開心果（7吋／ NT$750）兩款國王派，以及國王奶油皇冠麵包（7吋／NT$400）供民眾選擇；每個國王派及國王奶油皇冠麵包都有博主廚親自設計並遠從法國特別訂製限量的精美限量小瓷偶，數量有限，錯過就要再等一年！（國王派至少須於提領前兩日預訂，現場最後銷售日期為2018年1月25日）

關於國王派的起源，據說與東方三聖人觀察星象後得知耶穌誕生，便帶著黃金、乳香與沒藥，趕赴耶穌誕生的馬槽朝聖有關。由於三人在1月6日抵達，後人便將這天訂為「主顯節」或「三王朝聖日」。而在主顯節這天，一定要吃一種在上下兩個圓形千層生麵團中，放入杏仁奶油內餡後加以烘烤，稱之為「國王派」的酥皮點心。食用國王派時，首先請在座最年幼者藏身桌下，接著由主人或年紀最長者切派，切好的一塊要請藏身桌下的人指定給某位成員，誰吃到派裡的小瓷偶，就是幸運的國王。成為國王的幸運兒，不僅象徵來年一切順利，更可在現場指定一位王后，要求對方完成一個任務；而現場眾人就在熱鬧繽紛的愉悅氣氛中，一同享用這道傳統甜點。

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