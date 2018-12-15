廚餘與未消毒占8成 中國非洲豬瘟成因出爐

中國媒體報導，截至14日，中國共有22個省份發生87起家豬感染、2起野豬感染非洲豬瘟疫情。經查透過餵食廚餘32起，因生豬調運時消毒不徹底35起，此兩類占傳播成因8成。

央視新聞今天引述中國農業農村部有關負責人指出，自今年8月份中國發生首起非洲豬瘟疫情以來，每起疫情都及時採取撲殺、消毒、無害化處理，並進行系統的流行病學調查和分析。

這名負責人表示，截至目前，除近期發生的6起家豬疫情尚在調查，其餘81起家豬疫情的傳播途徑均已查明，傳播原因主要有三。一是因異地調運引發的疫情共有14起，約占全部疫情的17%。

其次，因餐廚剩餘物餵食豬隻引發的疫情共有32起，約占全部疫情40%；因生豬調運車輛和販運人員攜帶病毒後，不經徹底消毒進入其他豬場，所引發的疫情共有35起，占到全部疫情的43%。

這名負責人聲稱，當前中國非洲豬瘟疫情仍處於「點狀散發」態勢，沒有出現大面積流行，疫情發生「總體可控」。而且已有12個省份的42個疫區，按規定解除封鎖。

至於豬肉價格與春節豬肉供應是否受影響，這名負責人表示，生豬供應和價格水準總體穩定。農業農村部畜牧獸醫局副局長馮忠武說，「目前國家的生豬出欄量是6.8億頭，對兩節（元旦、春節）供應不會產生影響」。

報導稱，當前生豬生產方式正在積極適應限制調運措施，全中國生豬供應和價格水準總體穩定。今年前3季生豬出欄4.96億頭，同比成長0.1%，市場供應仍處於相對寬鬆狀態。