波蘭氣候大會 外交部藉國際文宣強力發聲

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)「聯合國氣候變化綱要公約」第24屆締約方大會(UNFCCC COP24)12月3日至14日在波蘭卡托維茲(Katowice)市舉行,為使國際瞭解我國參與UNFCCC的訴求,外交部在大會期間以多項國際文宣活動,要讓世界看到台灣對抗氣候變遷所做的努力。

除了租用當地電車,刊登以「Combating Climate Change, Taiwan Can Help」為題的車體廣告外,並安排「南德日報」及「波蘭國家通訊社」等多家國際媒體專訪我國代表團團長環保署代理署長蔡鴻德。

德國發行量最大全國性報紙「南德日報」於12月11日登載專文,為台灣無法在會場而必須於場外發聲抱不平,並強調台灣主動立法通過對抗氣候變遷相關法律,「台灣可視為國際社會的模範國家。」

「波蘭國家通訊社」的報導則指出,雖然台灣不受大部分國家承認,亦非聯合國會員國,代表團無法正式受邀出席會議,僅能參與場外活動,然而台灣「卻是這次卡托維茲峰會中能見度最高的參加者之一」,並對我政府自動公布減碳路徑圖表示高度肯定。

外交部今年為推動參與UNFCCC,也和波蘭當地英文「華沙之聲」(Voice of Warsaw)雜誌合作,策製「雙城故事:高雄與卡托維茲(A Tale of Two Cities: Kaohsiung and Katowice)」8頁英文及波蘭文專題報導,傳達我國在環保、節能減碳及綠能科技領域的貢獻。

此外,更製播10個語版「對土地的承諾」(A Promise to the Land)微電影,拍攝國際合作發展基金會(ICDF)在緬甸偏鄉推動太陽能微電網計畫,協助該村莊供電自給自足的成功故事,藉此凸顯台灣協助國際社會推廣綠能產業的攻陷,總觀看次數已近700萬次。