助新住民朋友認識臺北歷史　大稻埕踩街導覽好嗨

（台灣英文新聞／施家恩、念宜台北報導）「Taiwan 我來了」12月15日舉辦新住民活動，帶領新住民朋友巡禮大稻埕歷史古蹟，認識舊時茶行與大稻埕的信仰中心，透過專業的中英文導覽，幫助新住民朋友更了解台北歷史。

淡水開港後，以茶葉與布料貿易為主的大稻埕成為全台灣最繁華的物資集散中心，在清末接替「一府二鹿三艋舺」中的艋舺（今萬華），具有濃厚歷史背景與名人軼事，因此想要認識台北歷史，就一定要來造訪大稻埕。

內政部移民署針對新住民朋友成立的臉書粉專「Taiwan 我來了」15日辦法粉絲聚會踩街活動，活動報名踴躍，吸引數百名新住民朋友與一般民眾參與。本次活動帶領大家走訪迪化街、URS27W-城市影像實驗室、大千百貨舊址、二二八事件引爆地紀念碑，林藍田古機等。其中URS27W城市影像影像實驗室就在二二八事發現場的隔壁不遠處，更坐落在蔣渭水醫生開設的大安醫院旁邊，附近有相關紀念碑文說明可以一覽那個時代的歷史。

15日在雙語導覽老師帶領下，新住民朋友見到許多不同歷史建築及文化遺跡，活動中還穿插有獎徵答活動，現場互動熱烈。

許多參加的新住民朋友表示此行收穫豐富，更期待未來也能參與類似的導覽活動。

茶行導覽（圖片來源：台灣英文新聞）

踩街有提供雙語導覽，參加的新住民朋友認真聆聽並發問。（圖片來源：台灣英文新聞）

踩街民眾聆聽URS27W-城市影像實驗室的歷史介紹簡報。（圖片來源：台灣英文新聞）