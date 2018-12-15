相約花蓮過聖誕！「聖誕傳愛」系列活動18至25日熱鬧登場

（台灣英文新聞/ 蔣佩庭 綜合報導）花蓮也有耶誕城！花蓮縣政府與財團法人基督教花蓮美崙浸信會首次合作舉辦「聖誕傳愛-花蓮聖誕系列活動」，預計於12月18日至25日在花蓮美崙浸信會及白燈塔公園盛大登場，耶誕城將有一連串的聖誕光雕、音樂會、聖誕市集及戲劇演出等活動，熱鬧非凡、精彩可期！

聖誕市集

今年耶誕活動非常豐富，首創的聖誕市集於18日至23日晚上6時至9時揭開序幕，共計有54攤展售獨具地方風味的特色小吃與飾品等多項商品。

聖誕光雕秀

聖誕光雕於18日至24日絢爛登場，這是第一次在花蓮以3D立體光雕將聖誕故事投影在教堂上，藉由光與影的變化，呈現出美崙浸信會建築的特色。

(圖片翻攝自：花蓮觀光資訊網，下同)

聖誕音樂會

聖誕音樂會於18日至21日晚上7時30分熱鬧開演，分別邀請到彭蒙惠/天韻合唱團、歌手王宏恩、薩克斯風手蕭東山及湯姆與哈克團體演出。

各團體、歌手演出時間表如下：

1. 天韻合唱團:12/18(二) 19:30-20:30

2. 王宏恩歌手: 12/19(三) 19:30-20:30

3. 蕭東山牧師: 12/20(四) 19:30-20:30

4. 湯姆與哈克(Tom&Huck):12/21(五) 19:30-20:30

5. Mission青少年舞團:12/18-20 19:30-20:30

6. 美崙國中男生合唱團:12/19 19:30-20:30

7. 孫賀表演藝術工作室:12/21 19:30-20:30

8. 美浸利未原民詩班:12/21 19:30-20:30

聖誕節慶祝會

今年聖誕節前夕，花蓮美崙浸信會將於12月22日至24日舉辦「聖誕節慶祝會-戲劇表演」，透過耶穌誕生的故事，祝福所有人平安喜樂。

時間表如下：

1. 12/22（六）19:30～20:40

2. 12/23（日）14:00～15:30

3. 12/24（一）19:30～20:40

聖誕子夜燭光敬拜

花蓮美崙浸信會將於12月25日0:00點時舉辦「聖誕子夜燭光敬拜」活動。

透過安靜的氣氛，人們讀經、敬拜、心中默想...等迎接聖誕節的到來。

活動精彩有趣，歡迎全家大小一同前往！欲知更多詳情，請見花蓮觀光資訊網。