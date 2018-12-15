光復中學新二代 力爭上游奪雙獎

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新竹市光復中學幼保學程新二代劉姿忻，日前不僅拿下勵馨基金會「Formosa女兒獎」的特殊創作獎，還參加「107學年度家事類學生技藝競賽」，拿下「教具製作組」優勝，可謂雙喜臨門。

根據《中央社》和《中時》報導，劉姿忻的母親為中國籍新住民，並有個患有過動症的弟弟，父母因為忙於工作而無暇照顧之時，她就成為弟弟的最佳褓母，不但不喊苦，還樂在其中，更因為弟弟的因素，讓她毅然決然就讀幼保教育，想要為要特教生盡一份心力。

劉姿忻表示，母親是中國籍新住民，與父親在中華大學附近，一起開了間小麵攤，一家五口經濟來源，全靠著麵攤的微薄收入支撐。姿忻從小就是父母的得力助手，剝皮蛋、洗菜等對她來說，都不是難事，看著父母早出晚歸辛苦的工作，令她相當心疼，因此她在家時總是自動自發做家事，還會照顧弟弟，並利用課外時間到音樂教室打工補貼家用，是位貼心的好女兒。

劉姿忻說，父母因忙於家計無暇照顧特殊生弟弟，她心疼弟弟需要專業的教養，並希望能把正確教養觀念傳達給父母，因此決定就讀幼保相關科系。

指導老師古孟玲表示，她在劉姿忻身上，看到了在逆境中向上與成長的努力精神，令她非常感動，也恭喜她為學校及自己爭取最大的榮耀。