法官方美食指南全球最佳1000餐廳　台灣10家上榜

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）除了米其林指南，法國官方性質餐廳評鑑的法國外交部美食指南「La Liste」近日公布年度全球最傑出1000家餐廳的排行榜單，台灣今年有十家進榜，比去年多增加兩名，包括君品酒店、W Hotel、喜來登大飯店都有館內餐廳進榜。

2015年由法國外交部長法比尤斯倡議、法國旅遊署主席福赫爾（Faure）主持、法國外交部支持，在全球400個美食指南參考下，建立全球最傑出1000家餐廳的排行榜單的法國外交部美食指南「La Liste」，年底發佈最新2019年的榜單。

全球排行第一是法國名餐廳Guy Savoy，其次為美國Le Bernardin，第三則是法國的Alain Ducasse au Plaza Athénée。

台灣進榜的九家餐廳分別是（依得分最高開始排序）：日本料理「祥雲龍吟」（RyuGin Taipei） 、位於北投提供中式料理的「少帥禪園」（Marshal Zen Garden）、台法fusion創意料理「桌藏」（Toh-A'）、君品酒店「頤宮」中餐廳（Le Palais）、北歐餐館「MUME」、「真的好海鮮餐廳」（Really good Seafood）、文華東方酒店「Bencotto」義式餐廳、W酒店「紫艷」中餐廳（YEN）、喜來登大飯店「請客樓」（The Guest House at Sheraton Grand Taipei Hotel），及「山海樓」手工台菜餐廳（Moutain and Sea House）。

2018年曾上榜的台灣餐廳，包括欣葉101食藝軒、真的好海鮮餐廳、少帥禪園、MUME、RAW、紫豔中餐廳、Tairroir態芮7家。今年比去年增加2家，可見近年台灣美食力在國際上有嶄露頭角的趨勢。