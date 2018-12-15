(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)《紐約時報》報導，中國經濟成長動力減緩，許多人因為沒有工作，被迫現在就回家過「農曆年」，恐導致習近平的統治根基動搖。

報導指出，現在中國經濟面臨的問題，除了債台高築外，還有美中貿易戰。報導引述中國在昨（14）日發佈的統計數據，表示該國的零售及工業成長，出乎意料地低，經濟學家甚至警告，這是金融海嘯後，最差的表現。

報導介紹，中國將所有重要的產業，都控制在政府手上，讓該國能在景氣下滑時，快速進行援助，而中國今（2018）年春天宣佈的消減債務計劃，也因導致成長放緩，而悄悄被調整。

不過，中國經濟成長放緩，導致工作機會減少，已開始影響到一般民衆。一位在廣東東莞工作的農民工，向《紐約時報》説道，自己沒什麽工作可以做，因此決定提早回家過年。她表示，這是她2005年離鄉以來，第一次提早返鄉過節。

一位在東莞車站附近販賣行李箱的民衆則告訴《紐約時報》，民衆今年明顯有提早回家過年的跡象，因為一般來説，她生意的高峰，都是在1月左右，但今年她的行李箱銷售量，現在就開始上升了。

報導回顧，中國在申請加入世界貿易組織，以及舉辦北京奧運後，便沒有再向先進國家要求支援，甚至在經濟危機中，表現穩定。

然而，《紐約時報》分析，習近平可能已經沒有辦法享受這樣的奢侈。雖然他全面加強政治及社會控制、廢除國家主席任期限制、甚至還「和諧」（屏蔽）掉負面經濟新聞，但美中貿易戰最終還是有可能燒到他身上。

紐時：中國經濟快速惡化 恐威脅習近平地位