賞松好時節 大湖、碧湖公園一覽落羽杉之美

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）時序進入冬季，台北大湖公園、碧湖公園的落羽杉，已開始轉為金褐色，正是賞松好時節。

公園處表示，落羽杉（Taxodium distichum）是原產於美國東南部的落葉性植物，喜生長在河邊、沼澤溼地，因此落羽杉很耐濕，並且演化出「膝根」的構造。落羽杉已併入「柏科」，與「松樹」並無親緣關係，但引進之初即稱為落羽松、美國水松，成了一個美麗的錯誤。

內湖區的落羽杉以大湖公園為最多，碧湖公園、碧山公園、洲仔1號公園、東湖1號公園、樂活公園也都有它的身影。公園處透露，常有民眾問「為何碧湖公園辦公室前面的落羽杉不會變色？」、「為何九曲橋旁邊有幾棵會變色，有幾棵不會變色？」事實上，這是因為當初中南部的苗圃業者也種了不會變色的「墨西哥落羽杉」（Taxodium mucronatum），一時不查，造成了兩種樹木並植的有趣現象，又是一個美麗的錯誤。

墨西哥落羽杉原產於墨西哥，無「膝根」，也怕水淹，此時正是最容易分辨的季節，落羽杉會變色也會落葉，樹型比較高；墨西哥落羽杉不變色也不落葉，樹型比較矮且樹冠比較寬。

在大湖公園，還可看到另一種落羽杉屬的植物----「池杉」（Taxodium ascendens）。原生於美國東南部的河邊、沼地，一樣會長出「膝根」，也會變色和落葉，只是葉片比較細小也不夠鮮艷，樹型偏瘦，顏值與知名度並不高。

碧湖公園交通便利，可搭乘捷運文湖線至「文德站」下車後步行約10分鐘，另外可搭乘247、267、278、28、521、552、小2等公車至內湖國小站下車，往內湖路二段方向步行即可到達。

前往大湖公園，可搭乘捷運文湖線於「大湖公園站」2號出口出站，或搭乘247、267、284、617等公車於「大湖公園站」下車即到達。

大湖公園落羽杉（圖／公園處）

轉色中的落羽杉（圖／公園處）