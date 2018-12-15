關西風災造謠凶手抓到了！法院裁定免罰

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）警方日前查出9月4日關西風災時，在關西機場上網登入批踢踢論壇（PTT），散播謠言的凶手，為台北大學一名游姓男大生，當時他發文抨擊我國駐日本大阪辦事處，對受困台人不聞不問，散播旅客只能搭乘中國駐日使館的巴士脫困等謠言，但因警方舉證未證明「足以影響公共之安寧」，因此法院裁定不罰。

根據《中央社》和《蘋果》報導，日本關西機場9月4日因強颱燕子侵襲導致關閉，造成許多台灣旅客滯日。

據報導，當時傳出有網友在PTT上發文，大力抨擊我國駐日本大阪辦事處，對受困台人不聞不問，旅客只能搭乘中國駐日使館的巴士脫困，如今證實該網友所言為虛構。

該名網友在今年9月6日在旅日版發文稱，他搭乘中國駐日使館巴士回到大阪市區，之後打給台灣駐日辦事處，詢問是否提供任何協助，像是住宿、交通等，但「卻被對方訕笑拒絕」。

報導指出，游男該篇文章一出，隨即引發網友瘋狂轉傳，輿論批評駐日代表處辦事不力，更令人震驚的是，駐大阪辦事處處長蘇啓誠，傳疑因民眾輿論壓力過大，於一週後自縊身亡。

根據報導，經過警方大力追查，PTT鄉民「GuRuGuRu」，原來是台北大學的一名游姓男學生，隨後他也遭警方依法送辦。儘管游男辯稱帳號非他所有，但根據IP位址等相關證據，法官認定他就是PO文者，惟因不符《社會秩序維護法》，最後裁定免罰。