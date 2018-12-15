(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日前美國國家安全顧問波頓表示，美國將改變其對非洲政策，以制衡中國。然而，《華盛頓郵報》分析，中國可能希望奪走東非吉布地貨櫃港，將美國趕出非洲。

報導介紹，吉布地雖然小，但其地理位置重要，除了位於亞洲至蘇伊士運河的重要航道外，其附近的葉門及索馬里亞，都有恐怖分子盤據，因此對美國來説，吉布地也是重要的反恐基地。

根據報導，雖然許多國家都在吉布地有軍事利益，但中國最近開始以一帶一路計劃，加強對該國投資，導致吉布地外債自2014年，開始急速上升，其中最大的債主似乎就是中國。報導指出，中國甚至在吉布地興建軍事基地。

《華盛頓郵報》報導，雖然吉布地駐美大使表示，不會將該國重要港口多拉雷多工港口（Doraleh Multipurpose Port），交給中國，但美國官員向《華盛頓郵報》表示，他相當擔心中國政府，會用債務壓力逼迫吉布地，在6個月内將港口營運權，交給中國公司。

吉布地多拉雷多工港口（Doraleh Multipurpose Port）（翻攝自吉布地港網站）

官員説明，中國若真的得到多拉雷多工港口，他們將能控制美軍勒蒙尼爾基地（ Camp Lemonnier），並影響到整個區域的經濟活動。他批評，中國在佈這些局時，美國官員竟絲毫沒有警覺。

另外，根據《華盛頓郵報》，美國一位衆議員表示，認為中國只對印太地區有興趣的想法，忽視了在非洲等地顯而易見的證據。

華盛頓郵報：中國希望將美國趕出非洲