(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國加強警戒中國資安威脅。希望美國政府允許合併的該國大型電信商T-Mobile US及Sprint,將排除華為公司製造的基地台等產品。

《日本經濟新聞》報導,美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)目前正在審核該國大型電信商T-Mobile US及Sprint的合併要求,而這兩間公司,似乎希望透過拒絕使用華為產品的方式,來向美國政府示好,以提高獲准合併機會。

報導介紹,Sprint的母公司軟體銀行,已確定排除華為的4G基地台,改用北歐愛立信集團(Ericsson)及諾基亞公司(Nokia)的設備。

而T-Mobile US的母公司德國電信,也已決定重新評估是否向華為採購設備。

不過,《日本經濟新聞》提醒,目前合併案還在談判過程中,因此未來可能還有許多變數。

全美警戒中國資安威脅 傳電信雙雄將拒用華為基地台