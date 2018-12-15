中國逮捕兩名加國公民 其中一人已可探視

中國逮捕兩名加拿大公民，引發加中外交關係緊張，加拿大駐北京大使麥家廉（John McCallum）今天已獲准探視康明凱，但仍未能探視史佩弗。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上午在多倫多接受CityTV電視台年度專訪時，談及兩名加拿大人在中國被捕之事表示：「中國正就其中一位公民被捕之事作出反應，但我們絕對支持兩名被捕的加拿大公民，我們也試著找出原因、試著向中國表明，這是不可接受的。」

美加兩國今天升高對中國的譴責。加拿大總理杜魯道表示「不能接受」；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也說，不能接受中國「非法拘留」兩名加人，應予釋放。

兩名加拿大人被捕的時間點就在加拿大應美方要求在溫哥華機場逮捕華為財務長孟晚舟之後。杜魯道接受CityTV電視台年度專訪時，重申加拿大司法獨立，他不能干涉華為孟晚舟案件。

杜魯道並指出：「全球兩個最大經濟體中國和美國相互爭鬥、貿易戰不斷升級，卻對加拿大造成意想不到的後果，還可能對全球經濟造成影響。我們非常擔心。」

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天前往華府，針對孟晚舟事件及兩名加人被中國逮捕事件，與美方國務卿蓬佩奧溝通。

兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）10日被中國以「危害中國國家安全」為由逮捕，時間點就在加拿大應美方要求、於1日在溫哥華機場逮捕華為財務長孟晚舟之後。孟晚舟已以1000萬加幣獲得交保，在溫哥華等待傳訊。



康明凱是前加拿大外交官，現職是國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深顧問。史佩弗設在中國的公司，主要業務是協助遊客及運動員前往北韓訪問和進行文化交流。（編輯：施燕飛）1071215